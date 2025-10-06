Carmen Grebenișan a născut un băiețel perfect sănătos. Anunțul a fost făcut de Alina Ceușan: „Abia așteptăm să îl cunoaștem”

Luni, 06 Octombrie 2025
Carmen Grebenișan FOTO: Instagram/ Carmen Grebenișan

Carmen Grebenișan și partenerul ei, Cristian, au devenit părinți! Vedeta a adus pe lume un băiețel, iar vestea a fost împărtășită cu fanii prin intermediul bunei sale prietene, Alina Ceușan.

„Îngerașul lui Carmen și Cristian este aici și nu putem fi mai fericiți de atât! Abia așteptăm să îl cunoaștem. Mama și bebelușul sunt foarte bine, se odihnesc zilele acestea”, a scris Alina pe rețelele de socializare, oferind și primele detalii despre starea mamei și a copilului.

Deocamdată, Carmen nu a dezvăluit numele micuțului, însă fanii știu deja că acesta începe cu litera „K”, după cum a mărturisit chiar ea în urmă cu câteva zile.

Vedeta nu a făcut încă declarații publice despre naștere, alegând să profite de momentele liniștite și intime alături de nou-născut.

De ce Carmen Grebenișan și Cristian nu s-au căsătorit

Întrebată de urmăritorii săi pe rețelele de socializare de ce nu a fost cerută în căsătorie, Carmen a explicat că își dorește ca fiecare etapă importantă din viața lor să se întâmple la momentul potrivit. Chiar dacă au discutat și despre căsătorie, nu consideră că este o prioritate.

„Toate la timpul lor. Suntem foarte ok cum suntem, nu îmi doresc să se întâmple doar pentru că am ‘grăbit’ o etapă”, a mărturisit ea pe Instagram.

În martie 2024, Carmen Grebenișan a surprins pe toată lumea când a anunțat că divorțează de Alex Militaru. După încheierea căsniciei, creatoarea de conținut și-a refăcut viața...
