Autor: Andrada Dumitrescu
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 18:52
146 citiri
Carmen Grebenișan a dezvăluit numele copilului său. Vedeta a născut un băiețel: „Bine ai venit acasă” FOTO
Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristi FOTO: Instagram/ Carmen Grebenișan

Carmen Grebenișan și partenerul ei, Cristian, au devenit părinți! Vedeta a adus pe lume un băiețel, iar vestea a fost împărtășită inițial cu fanii prin intermediul bunei sale prietene, Alina Ceușan.

După câteva zile, Carmen și Cristi și-au adus copilul acasă, iar vedeta a postat și primele imagini cu micuțul. De asemenea, Carmen a dezvăluit și numele băiețelului: Kadri V, născut pe 5 octombrie la ora 16:43: „Bine ai venit acasă”, a transmis ea.

De ce Carmen Grebenișan și Cristian nu s-au căsătorit

Întrebată de urmăritorii săi pe rețelele de socializare de ce nu a fost cerută în căsătorie, Carmen a explicat că își dorește ca fiecare etapă importantă din viața lor să se întâmple la momentul potrivit. Chiar dacă au discutat și despre căsătorie, nu consideră că este o prioritate.

„Toate la timpul lor. Suntem foarte ok cum suntem, nu îmi doresc să se întâmple doar pentru că am ‘grăbit’ o etapă”, a mărturisit ea pe Instagram.

Cum a ales Carmen Grebenișan să nască

Pe măsură ce se apropia momentul în care își ținea pentru prima dată copilul în brațe, Carmen a împărtășit și planurile ei legate de naștere.

„Am ales să nasc natural, în apă, în Constanța. M-a atras faptul că aici se susține mult și se militează pentru nașterea naturală și că există și această opțiune – de a naște în apă. Am văzut și vlogul @stefanapeev și mi-a dat încredere să merg pe acest drum. Iar când am cunoscut-o pe moașa am simțit imediat că sunt pe mâini bune, e genul de om pe care îl simți aproape, ca și cum l-ai ști dintotdeauna. Îmi place că aici pot să nasc în apă, să aleg poziții diferite, să am muzica mea, lumină difuză și, bineînțeles, sprijinul lui @vr.cristi lângă mine. După naștere îmi doresc contact piele-pe-piele imediat, alăptare în prima oră și să fim împreună, rooming-in. Sper să și iasă planul. Dacă nu, oricum, există opțiuni și mă bucur că sunt la îndemână”, a povestit creatoarea de conținut.

