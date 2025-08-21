Carmen Grebenișan se pregătește să nască: „A fost ultima dată”

Carmen Grebenișan se pregătește să devină mamă pentru prima dată, după ce în luna mai a anunțat că așteaptă un băiețel împreună cu iubitul ei, Cristian. Cei doi sunt implicați în ultimele detalii înainte de venirea copilului și împărtășesc cu fanii momentele speciale din această perioadă.

Creatoarea de conținut a mărturisit că abia așteaptă să-și țină fiul în brațe și că a respectat cu strictețe indicațiile medicului care îi supraveghează sarcina. Carmen a explicat că nu i-a fost teamă să călătorească cu avionul, însă după luna a șaptea a decis să nu mai zboare.

„Nu mi-a fost teamă, pentru că doamna doctor mi-a spus că e ok. 100% safe (…) Totuși, am ales ca după luna a șaptea să fie ultima dată. A fost ultima dată, acum în Amsterdam, m-am distrat și am zis 'Gata, e ultima!'”, a spus Carmen Grebenișan în emisiunea Viață fără filtru.

Carmen Grebenișan se pregătește de naștere

În prezent, ea se concentrează pe pregătirile pentru maternitate și a dezvăluit un detaliu neobișnuit legat de camera copilului:

„E ciudat să spun că nu o să aibă camera lui, pentru că vreau să stea în cameră cu noi.”

Carmen menține o relație apropiată cu urmăritorii ei, ținându-i la curent cu toate momentele importante din viața personală. Recent, vedeta a vorbit despre modul în care își dorește să aducă pe lume primul copil, exprimându-și preferința pentru o naștere naturală:

„Citesc multe chestii despre cât de multe beneficii are nașterea naturală. Dar, în același timp, să știți că nu sunt atât de setată, în ideea în care dacă există o complicație sau dacă corpul nu reacționează cum trebuie, sunt deschisă și la cezariană. Nu vreau să îmi setez, sau să îmi cert corpul sau să îl forțez într-o anumită direcție. Vreau să las să facă ce simte. (…) Direcția este clară, îmi doresc naștere naturală. Dacă am dureri mari cu epidurală, nu țin la nimic foarte mult, decât să se întâmple natural pentru că e cu siguranță mult mai benefic, atât pentru făt, cât și pentru mamă”, a declarat ea pe rețelele de socializare.

Potrivit medicilor, Carmen urmează să nască în luna octombrie. Ea și Cristian au participat recent la un control medical, unde au primit imagini 3D ale viitorului lor fiu.

„Aceasta este o randare primită de la doamna doctor după ultimul control. Este atât de drăgălaș, sunt îndrăgostită. Oricum sunt îndrăgostită. Am avut o grămadă de emoții pentru că niciodată nu l-am văzut pe bebe la fel de mare cum este acum. Sunt însărcinată în luna a șasea și undeva în luna octombrie voi naște. (…) Încă nu i-am găsit un nume. Băiețelul meu este foarte cuminte. Nu mă așteptam că o să fiu așa fericită că voi deveni mămică. Mi se pare că seamănă la gură cu Cristi, e foarte drăgălaș. Abia aștept să nasc și să-mi petrec tot timpul cu băiețelul”, a povestit Carmen Grebenișan pe rețelele sociale.

