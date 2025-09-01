Carmen Grebenișan a pregătit camera bebelușului: „Bona are nevoie de un spațiu și nu mai avem o cameră în plus” VIDEO

Carmen Grebenișan se apropie de finalul sarcinii și se pregătește să devină mamă, urmând să aducă pe lume un băiețel. Fosta concurentă de la Asia Express a pregătit deja camera copilului și a împărtășit primele imagini pe contul său de socializare.

Pentru amenajarea spațiului, Carmen a mizat pe tonuri de bej și alb, creând astfel o atmosferă calmă și primitoare. Camera este dotată cu o masă de înfășat și numeroase spații de depozitare, unde hainele micuțului sunt deja ordonate.

„Camera bebelusului e cam 80% gata. 🤍 Mai avem de luat cadita, patutul si cateva detalii, dar sunt deja super incantata de ce am gasit”, a scris Carmen Grebenișan, vizibil emoționată.

În plus, vedeta a dezvăluit că plănuiește să angajeze o bonă care să aibă grijă de copil atunci când ea și soțul ei, Cristi, vor fi ocupați. Detaliul care a atras atenția în rândul internauțior a fost locul în care va dormi bona familiei.

Carmen, în timp ce prezenta dressingul, a arătat și canapeaua care se află în cameră pusă special pentru bonă.

„Practic vom avea nevoie de ajutor pentru că părinții noștri sunt foarte de parte. Ai mei sunt plecați din țară, iar părinții lui Cristi locuiesc în Zalău. Am luat în considerare un ajutor, o bonă. Bonă internă pentru că Alina a zis că a fost de ajutor cu treburile casnice. Bona are nevoie de un spațiu și ne-am dat seama că nu mai avem o cameră în plus, așa că am luat o canapea extensibilă.

În urma videoclipului postat de Carmen Grebenișan pe Instagram, au apărut și reacții în mediul online.

„O creatoare de conținut pe care o urmăresc și pe care am apreciat-o în trecut pentru poziționarea ei pe subiecte sensibile le prezintă urmăritorilor cum s-a pregătit pentru venirea copilului.

Și arată mobila superbă, asortată. După care explică că vor avea nevoie de ajutor având în vedere că părinții nu sunt aproape. Drept urmare au ales o bonă internă care e utilă și la treburile casnice.

Creatoarea de conținut arată și canapeaua la fel de superbă și asortată în care va dormi bona. Ghiciți unde e canapeua? În dressing. Și nu, faptul că dressingul e o cameră, nu o debara nu face lucrurile mai puțin degradante.

Bag mână în foc că bona nu e româncă.

Și nu, nu sunt rea cu influencerițele. Sunt absolut șocată de cum am ajuns să considerăm normal să culcăm o femeie în dressing cu pretextul că nu e loc. Și asta doar pentru că avem impresia că oamenii aceia ar trebui să ne fie recunoscători că îi plătim și că oricum ei vin din locuri unde au mult mai puțin.

Și toate comentariile la acea postare sunt despre măsuța de înfășat și despre locurile din care a fost achiziționată mobila.

Ah, și postarea e de fapt reclamă, cu cod de reducere, frumos, elegant.”, a scris Diana Oncioiu pe pagina sa de Facebook.

Carmen Grebenișan și-a publicat planul de naștere

Carmen Grebenișan se află pe ultima sută de metri înainte de a-și strânge copilul în brațe și a decis să își împărtășească planul de naștere cu urmăritorii ei. Influencerița a precizat că partenerul ei, Cristian, va fi alături de ea în sala de naștere și chiar se gândește ca el să taie cordonul ombilical.

Pentru Carmen și partenerul ei, acesta este primul copil, iar emoțiile cresc pe zi ce trece. Viitoarea mămică urmează să aducă pe lume un băiețel și spune că este nerăbdătoare să înceapă noua etapă din viața lor de familie.

Vedeta a mărturisit că își dorește să lase lucrurile să decurgă natural, în funcție de cum se va simți în acel moment. Totuși, o certitudine există: Cristian îi va fi alături indiferent dacă va naște natural sau prin cezariană.

Carmen Grebenișan și-a făcut public planul de naștere și a mărturisit că își dorește ca momentul să decurgă cât mai natural posibil. Influencerița vrea ca partenerul ei, Cristian Vereș, să îi fie alături în sala de naștere.

De asemenea, Carmen își propune să nască în poziția în care se simte cel mai confortabil, să evite pe cât posibil epiziotomia și să beneficieze de contact piele-pe-piele imediat după naștere. Vedeta a precizat că ia în calcul epidurala doar dacă va fi absolut necesar, își dorește rooming-in și ca prima alăptare să aibă loc în prima oră după expulzie. Totodată, a menționat că nu vrea ca micuțul să fie hrănit cu formulă sau apă cu glucoză, decât dacă există o recomandare medicală clară.

