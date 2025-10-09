Carmen Grebenișan dezvăluie cu ce probleme s-a confruntat la nașterea băiețelului ei: „Nu e totul roz”

Carmen Grebenișan trăiește una dintre cele mai emoționante perioade din viața ei. În urmă cu câteva zile, ea și partenerul său, Cristian, au devenit părinți pentru prima dată, întâmpinând cu bucurie venirea pe lume a unui băiețel.

Vestea a fost făcută publică mai întâi de buna ei prietenă, Alina Ceușan, care a împărtășit momentul cu urmăritorii ei din mediul online: „Îngerașul lui Carmen și Cristian este aici și nu putem fi mai fericiți de atât! Abia așteptăm să îl cunoaștem. Mama și bebelușul sunt foarte bine, se odihnesc zilele acestea”, a scris Alina pe rețelele de socializare.

La scurt timp, Carmen Grebenișan a publicat și primele imagini cu micuțul lor, mărturisind cât de fericiți sunt că au ajuns acasă împreună. Nașterea a avut loc pe 5 octombrie, la Constanța, într-o clinică privată de renume, după câteva zile petrecute pe litoral în așteptarea marelui moment.

Pe Instagram, creatoarea de conținut a povestit în detaliu cum a decurs nașterea:

„La 14:00 am intrat în apă, dilatație 8,9,10, nu mai știu. Nu mi s-au rupt membranele în mod natural, m-a ajutat moașa, dar, fiind deja în apă, nu am simțit nimic, doar senzația că împing și doar contracții. Cristi a fost lângă mine și m-a susținut din cale afară. În ‘4 labe’, cea mai intuitivă poziție pentru corp, așa am și născut, (...) Două ore am tot încercat și am simțit de multe ori că vreau să cer cezariană. Mi-am zis: ‘N-ai cum, ai ajuns până aici’. Băiețelul se blocase la un os și a trecut greu de el.”

Ads

Deși a recunoscut că au fost momente extrem de dificile, Carmen a refuzat să renunțe:

„Nu e totul roz cu nașterea, dar e real. Dacă te lași copleșită de frică, sunt șanse să te blochezi și să ceri cezariană. Am fost în pragul acela de vreo 4 ori, dar n-am vrut să verbalizez gândul. Pe parcurs am vomitat de câteva ori de la dureri, dar n-am vrut să renunț. Mă tot gândeam că suntem făcute să facem asta, plus că, oricât de tare durea, nu îmi făcea rău acea durere. E un gând care m-a ajutat să ajung până la capăt. Puteam să îmi pun epidurala, însă eram curioasă cât și cum duc.”

Semnificația specială a numelui ales

Cei doi părinți au ales pentru fiul lor un nume inedit: Kadri. Carmen a dezvăluit pe rețelele de socializare numele complet și data nașterii: „Welcome home, Kadri V. 05.10.2025, 16:43”.

Prenumele ales are o dublă origine. În limba arabă, Kadri (derivat din „Qadir”) înseamnă „puternic”, „capabil” sau „predestinat”, fiind un nume des întâlnit în culturile turcă și albaneză. În același timp, în Estonia, Kadri este un nume feminin derivat din Katariina (Catherine), cu semnificația de „puritate”.

Ads