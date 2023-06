Vedeta care s-a îngrășat la Survivor are și probleme de sănătate: ”Sunt singura fată de acolo care a făcut”

Carmen Grebenișan a fost una dintre finalistele show-ului de televiziune Survivor, difuzat de Pro TV și încheiat cu victoria lui Dan Ursa.

Întoarsă acasă, influencerița Carmen Grebenișan a dezvăluit problemele de sănătate cu care s-a ales în urma participării la Survivor. Mai mult decât atât, ea a mărturisit că s-a ales cu câteva kilograme în plus (confruntându-se cu retenția de apă), în contradicție cu restul concurenților, care au slăbit considerabil.

„O să vă povestesc câteva chestii, legate de schimbările astea fizice prin care am trecut și în continuare trec. Acum am fond de ten, dar am făcut acnee. Am făcut acnee gravă! Gravă de tot. Doamne, nu am crezut că o să trec prin asta! Sunt singura fată de acolo care a făcut acnee. Dintre toate. Ăsta a fost norocul meu”, a povestit Carmen Grebenișan pe Instagram.