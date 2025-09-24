Carmen Grebenișan, veste surprinzătoare de la medic înainte de naștere: „Sunt șanse să nu mai prind weekendul viitor fără...”

Autor: Andrada Dumitrescu
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 21:19
247 citiri
Carmen Grebenișan se pregătește să nască FOTO: Instagram/ Carmen Grebenișan

Carmen Grebenișan se află în ultimele săptămâni de sarcină și se pregătește să devină mamă pentru prima dată. Nașterea, programată inițial pentru mijlocul lunii octombrie, ar putea avea loc mai devreme, medicul recomandându-i vedetei să se mențină relaxată în această perioadă.

Recent, Carmen a oferit fanilor un update detaliat despre starea ei și a bebelușului: „Vă dau un mic update de azi de la doamna doctor: sunt șanse mari de tot ca bebele să vină mai repede de data de 14 octombrie. Doamna doctor mi-a recomandat să stau mai relaxată săptămâna asta pentru că sunt șanse să nu mai prind weekendul viitor fără bebe, a zis că nu garantează dar așa arată situația. Are 2,9 kg (eu am 70, pornind de la 56). E pe canal deja, coborât tare de tot, fără cordon în jurul gâtului, colul scurtat și simt curenți puternici la inghinal. Contracțiile încep să se simtă ca niște dureri menstruale. O săptămână mai stă sigur, iar după, oricând e bine primit. M-am entuziasmat tare de tot, ce sentiment”.

Carmen a început deja pregătirile pentru venirea pe lume a băiețelului, amenajând camera acestuia în tonuri de bej și alb pentru a crea o atmosferă liniștitoare. De asemenea, ea s-a dotat cu masă de înfășat și spații de depozitare, iar hainele micuțului sunt deja puse la locul lor, astfel încât totul să fie gata pentru marele moment.

„Camera bebelușului e cam 80% gata. 🤍 Mai avem de luat cadita, pătuțul și câteva detalii, dar sunt deja super încântată de ce am găsit”, a scris Carmen Grebenișan, vizibil emoționată.

În plus, vedeta a dezvăluit că plănuiește să angajeze o bonă care să aibă grijă de copil atunci când ea și soțul ei, Cristi, vor fi ocupați.

Carmen Grebenișan și-a publicat planul de naștere

Carmen Grebenișan se află pe ultima sută de metri înainte de a-și strânge copilul în brațe și a decis să își împărtășească planul de naștere cu urmăritorii ei. Influencerița a precizat că partenerul ei, Cristian, va fi alături de ea în sala de naștere și chiar se gândește ca el să taie cordonul ombilical.

Pentru Carmen și partenerul ei, acesta este primul copil, iar emoțiile cresc pe zi ce trece. Viitoarea mămică urmează să aducă pe lume un băiețel și spune că este nerăbdătoare să înceapă noua etapă din viața lor de familie.

Vedeta a mărturisit că își dorește să lase lucrurile să decurgă natural, în funcție de cum se va simți în acel moment. Totuși, o certitudine există: Cristian îi va fi alături indiferent dacă va naște natural sau prin cezariană.

Carmen Grebenișan și-a făcut public planul de naștere și a mărturisit că își dorește ca momentul să decurgă cât mai natural posibil. Influencerița vrea ca partenerul ei, Cristian Vereș, să îi fie alături în sala de naștere.

