Soția președintelui României, Carmen Iohannis, este anul acesta diriginte la clasa a IX-a la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din Sibiu.

Carmen Iohannis și-a cunoscut elevii la festivitatea de deschidere a anului școlar, luni, 5 septembrie, în curtea liceului.

Carmen Iohannis, emoționată în prima zi de școală

„Întotdeauna, o zi emoționantă! E o zi remarcabilă astăzi pentru noi toți, copii, elevi, profesori, părinți și o zi în care ne punem multe speranțe, ne dorim să ne fie bine tot anul și sperăm să avem rezultate foarte bune! De aceea, vă doresc tuturor elevilor, părinților, bunicilor și colegilor mei dascăli un an școlar cu multe rezultate bune, cu sănătate și cu multă bucurie, multă răbdare din partea profesorilor pentru copii și invers”, a spus Carmen Iohannis.

„Mai mare nerăbdare pentru mine să îi văd și să vedem cum o să ne înțelegem și cum o să colaborăm împreună, dar sper să fie foarte bine! Cu asta ne hrănim, asta ne ține bucuroși și cu multă speranță că viitorul nostru și al copiilor noștri va fi foarte bun. Dacă au respect față de școală și s-au simțit bine în mijlocul nostru și al școlii, înseamnă că vom progresa”, a adăugat soția președintelui, potrivit sibiu100.ro.

Cum au primit-o elevii

Elevii s-au declarat emoționați de faptul că soția președintelui României le va fi diriginte.

„Emoții! Sincer, nu știam exact cine o să fie diriginte, dar am sperat să fie doamna Iohannis! Am auzit numai lucruri bune!”, a spus o elevă.

„Mă bucur că am avut oportunitatea să ajung la acest liceu, mă bucur foarte mult că am avut aceste reușite în viața mea și consider că e un pas foarte mare care mă va ajuta în viitor. Emoționată că am cunoscut-o pe doamna dirigintă, am auzit numai lucruri bune despre ea și sunt sigură că va fi cea mai bună dirigintă, nu am nicio îndoială!”, a completat altă elevă.

La finalul festivității de deschidere a noului an, Carmen Iohannis s-a fotografiat cu foștii și actualii elevi, după care și-a condus clasa în sala de curs.