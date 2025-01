Carmen Șerban, reacție după ce a consumat mâncăruri preparate de Cătălin Scărlătescu

Carmen Șerban a gustat din preparatele lui Cătălin Scărlătescu, așa că a vorbit public despre ce părere are despre gustările pe care le realizează juratul de la „MasterChef”.

Carmen Șerban, în vârstă de 53 de ani, are grijă de dieta ei, așa că face sport de câteva ori pe săptămână, iar Cătălin Scărlătescu o ajută cu mâncarea. Artista comandă trei mese pe zi de la restaurantul chefului de la PRO TV, care îi prepară un meniu variant, gândit caloric, pe baza nevoilor alimentare ale cântăreței.

„Eu gătesc dintotdeauna, de când eram mică. Îmi place să fac mâncare, dar acum recunosc că îmi comand mâncare de la Scărlătescu, pentru că îmi trimite mâncare acasă în fiecare zi, 3 mese, cu caloriile care mi-ar fi necesare ca să mai slăbesc. Îmi selectez de pe site-ul lor ce vreau să mănânc, nu am restricții la nimic.

Merg și la sală. Am început să merg din toamnă din nou, pentru că am avut o ruptură de menisc, ceva nu făceam bine, am încercat să rezolv cauza care a creat efectul, am rezolvat-o cu ajutorul unei echipe de energoterapeuți și, bineînțeles, cu ajutorul lui Dumnezeu.

La sală merg pe bandă, o oră trebuie să fac mișcare constantă, nu am voie nici să alerg, dar merg”, a spus Carmen Șerban pentru Click.

Necăsătorită și fără copii, Carmen Șerban se concentrează mult pe propria fericire și pe muzică, domeniul în care activează și datorită căruia a devenit celebră în toată țara.

„Eu nu am copii, dacă aș fi avut copii m-aș fi lăudat în gura mare, nu e nimic de ascuns. Viața nu a fost atât de generoasă cu mine pe aceste planuri. Nu m-aș fi văzut, sincer, în viața de mamă, chiar dacă îmi plac mult copiii, iar ei trag la mine la toate spectacolele.

Vin părinții și îmi spun că copiii lor nu merg la nimeni, dar plâng că vor să stea cu mine. E foarte plăcută senzația asta, însă eu am pus accent foarte tare pe carieră”, a declarat Carmen Șerban în emisiunea „Exclusiv VIP” de pe Prima TV.

