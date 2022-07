Carmen Tănase a dezvăluit ce salariu are: ”Bă, dar nu vreau să supraviețuiesc, eu vreau să trăiesc”

Actrița Carmen Tănase a dezvăluit în cadrul unui podcast ce salariu primește, susținând că îi ajunge să supraviețuiască, dar nu și să trăiască.

Este vorba de aproximativ 1.300 de euro pe lună și admite că a avut perioade în care a avut probleme financiare.

”Până la urmă supraviețuiești cu salariul. La categoria mea, de exemplu, e 1.300 de euro cam așa, hai, supraviețuiești, nu-i nicio problemă. Bă, dar nu vreau să supraviețuiesc, eu vreau să trăiesc, să viețuiesc.

Da, am avut perioade (n.r. – când nu îi ajungeau banii). Absolut. N-am câștigat mai bine decât atunci când am făcut televiziune. Din teatru nu! Acum, sigur, de câțiva ani s-a dezvoltat teatrul privat și acolo e cu totul altceva, dar și acolo e în funcție de notorietate, nu toată lumea e plătită la fel. Dar acum dacă ne-au tăiat prăjitura și la spectacolele private, că nu trăiești din salariile de la stat, hai pe bune! Orice om are dreptul, că e faimos, că nu e faimos, are dreptul să trăiască. Punct!”, a mărturisit actrița.