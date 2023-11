Actrița Carmen Tănase a divorțat doar în acte: ”Bărbații, niște animale ciudate, de pradă”

Invitată în cadrul podcastului „Galben”, cunoscuta actriță Carmen Tănase a dezvăluit motivul pentru care a ales să divorțeze de fostul soț, regretatul critic Victor Parhon.

Actrița avea doar 39 de ani atunci când Victor Parhon s-a stins din viață în anul 2000, la 57 de ani, răpus de cancer pulmonar. Deși cei doi au divorțat în acte, au continuat să trăiască împreună.

„Nu eu am decis să divorțez, noi am decis. A fost foarte bine așa. De ce nu am vrut eu să mă căsătoresc, în primul rând? Din instinct, pentru că nu știam, nu mai fusesem măritată.

Dumneavoastră, bărbații, sunteți niște animale ciudate, de pradă, și în clipa în care prada este a dumneavoastră, este proprietate. Eu am văzut asta și am zis că eu nu o să fiu proprietatea nimănui.

Eu sunt de sine stătătoare și am zis că eu nu mă mărit. Dar totuși o să vină copilul. Așa și? Ce? Nu o să putem să stăm așa neoficializați sau care este problema? De ce hârtia valorează mai mult decât relația în sine?

Până la urmă, am cedat presiunilor familiei. Apoi, au început mici semne de proprietate și mici râci. Am zis că nu are rost să stricăm prietenia și legătura frumoasă dintre noi.

Ne-am dus să divorțăm. Am fost întrebați dacă suntem de acord amândoi, dacă avem vreo pretenție, am spus că nu și ne-a declarat divorțați. Am semnat niște hârtii și am plecat de gât. Am rămas împreună, noi nu ne-am despărțit practic niciodată, doar s-a anulat o hârtie”, a declarat Carmen Tănase.

