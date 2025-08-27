Carmen Tănase îl înlocuiește pe Dragoș Bucur la masa juriului ”Românii au talent”

Carmen Tănase îl înlocuiește pe Dragoș Bucur la masa juriului ”Românii au talent”
Jurați „Românii au talent”. Foto: Pro TV

Cel mai iubit show de divertisment de la Pro TV își schimbă componența juriului în sezonul următor. În locul lui Dragoș Bucur, care a decis să se retragă, telespectatorii o vor vedea pe celebra actriță Carmen Tănase. Ea va împărți pupitrul cu Andra, Mihai Bobonete și Andi Moisescu.

Prezența sa în echipă nu este întâmplătoare. De-a lungul timpului, Carmen Tănase a fost una dintre figurile apropiate Pro TV-ului, apărând frecvent la programul de Revelion și interpretând roluri memorabile în producțiile de ficțiune ale postului, precum „Clanul” sau „Tătuțu”. În plus, actrița are o relație strânsă cu Pavel Bartoș, care, împreună cu Smiley, rămâne gazda emisiunii.

În momentul în care și-a anunțat oficial noul rol, Carmen Tănase a transmis un mesaj plin de emoție:

„Emisiunea asta este despre emoție și vreau să le spun tuturor că încerc din răsputeri să nu dezamăgesc. Le mulțumesc tuturor celor care au trecut prin juriu până acum, pentru că uitându-mă la ei am învățat foarte mult, învăț și voi învăța până la sfârșit. Vă mulțumesc foarte mult și ne vedem în sezonul 16 pentru că da, Românii au talent”.

Dragoș Bucur pleacă de la Românii au talent

Pe de altă parte, Dragoș Bucur a decis să ia o pauză din televiziune. Actorul, prezent în juriu din 2022, a publicat un mesaj pe Instagram în care le-a mulțumit colegilor și a explicat de ce se retrage:

„Acum trei ani am intrat în echipa ‘Românii au talent’. Andra, Bobo (Mihai Bobonete, n.r.), Andi (Moisescu, n.r.), Pavel (Bartoș, n.r.) și Smiley sunt niște colegi plini de umor și înțelegere și le mulțumesc pentru zilele pline pe care le-am petrecut împreună. De anul acesta, ‘Românii au talent’ merge mai departe fără mine”.

În același mesaj, Bucur a lăsat să se înțeleagă că va continua să fie activ în zona artistică, dar mai ales în cinematografie:

„Ne revedem curând în cinema, iar până atunci vă aștept pe contul nostru @bucurii_la_tara, unde un nou sezon plin de surprize va începe foarte curând”.

Actorul nu a menționat dacă va rămâne implicat în „Visuri la cheie”, un alt proiect difuzat de Pro TV.

