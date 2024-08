Descoperire tulburătoare: efectele terifiante ale consumului de carne de porc gătită insuficient. "Una dintre cele mai ciudate scanări CT pe care le-am văzut vreodată"

Pericolele consumului de carne de porc insuficient gătită au fost dezvăluite într-o scanare corporală înfiorătoare care arată paraziții care pot infecta organismul prin intermediul cărnii contaminate.

Dr. Sam Ghali, un medic de urgență de la Universitatea din Florida, a distribuit pe rețelele de socializare imaginea unui pacient cu semne evidente ale unei infecții parazitare numită cisticercoză.

Cisticercoza apare atunci când larvele unei specii de tenie pătrund în țesuturi precum mușchii sau chiar creierul.

Acestea formează un chist dur calcificat care poate fi simțit ca o umflătură sub piele și care apare ca un nodul oval alb, în formă de "bob de orez", la scanările medicale.

Deși neplăcute, acestea sunt în general inofensive, deoarece larvele nu supraviețuiesc în afara intestinului. Cu toate acestea, chisturile pot cauza probleme dacă se dezvoltă în creier.

Tenia responsabilă de infecție intră în corpul uman prin consumul ouălor sale.

Aceste ouă pot fi găsite în carnea de porc insuficient gătită și se pot transforma în tenii adulte în intestinele oamenilor, dar acest lucru nu duce direct la cisticercoză.

În schimb, cisticercoza apare atunci când persoanele infectate transmit ouăle de tenie altor persoane, prin intermediul fecalelor.

"Este foarte important să rețineți că numai atunci când aceste ouă sunt ingerate prin transmitere fecală-orală, se poate dezvolta sindromul clinic cunoscut sub numele de cisticercoză", a declarat pe X Dr. Ghali.

Here’s one of the craziest CT scans I’ve ever seen

What’s the diagnosis? pic.twitter.com/DSJmPfCy9L