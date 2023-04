Cum a ajuns o națională de fotbal de juniori a României să mănânce carne de câine. Unul dintre fotbaliști a vomitat instant

Un fotbalist care a evoluat pentru naționala de juniori a României a povestit o întâmplare tragi-comică petrecută în Coreea de Nord.

Valeriu Răchită, fost jucător la Petrolul și Steaua, a dezvăluit la GSP Live o experiență unică, din 1987, când țara asiatică se afla încă sub controlul lui Kim Ir Sen, fondatorul țării comuniste.

„A fost cea mai tare experiență din viața mea. Am zburat de la București la Moscova, de la Moscova la Novosibirsk, de la Novosibirsk la Irkuțk și de la Irkuțk la Phenian.

Am ajuns într-o altă lume. M-a șocat faptul că nu exista niciun fel de magazine, nu exista nimic, era o foame cumplită. Am mâncat, cât am stat acolo, vreo 3 săptămâni, numai orez cu pâine și niște fructe care erau un fel de prune mai mari. Într-o deplasare cu trenul de lemn, trebuia să jucăm în altă localitate, iar în acel vagon căruia noi îi spunem vagon restaurant ne-au fost aduse niște boluri cu niște bucățele de carne într-un sos roșiatic.

Nouă ne era foame foarte rău și am mâncat cu orezul ăla, cu sosul ăla. Eram înnebuniți. După aceea, translatorul ne-a spus, în franceză, că a fost carne de câine. Răducioiu, care era lângă mine, s-a dus la toaletă. A vomitat și mațele din el, săracul”, a declarat Vivi.