Două organizații din sectorul cărnii de porc avertizează că reglementările care intră în vigoare pe 19 decembrie 2026, prin care carnea proaspătă de porc va putea fi comercializată în cel mult opt zile de la sacrificare, riscă să afecteze aprovizionarea în perioada Crăciunului și a Anului Nou. Avertismentul apare într-un comunicat al celor două organizații, preluat de Agerpres.

Potrivit comunicatului, ordinul comun al Ministerului Agriculturii (MADR), Autorității Sanitare Veterinare (ANSVSA) și Autorității pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a fost adoptat fără consultări, publicat în Monitorul Oficial la doar două zile după ce textul a fost postat public și nu include dispoziții tranzitorii pentru stocuri sau contracte aflate în derulare. Reglementarea devine aplicabilă în ajunul Ignatului, cu efecte imediate pentru consumatori în perioada Sărbătorilor.

Concret, începând cu 19 decembrie, carnea proaspătă de porc va putea fi vândută în cel mult opt zile de la sacrificare. Comercianții susțin că statul stabilește astfel, și nu producătorul ca până acum, termenul în care produsul trebuie să parcurgă toate etapele: tranșare, procesare, transport, distribuție pe raft, comercializare și consum. În opinia tuturor participanților la lanțul comercial, acest lucru este aproape imposibil de respectat.

Organizațiile mai arată că, pe baza datelor existente și a semnalelor venite de la producători și procesatori, există riscul ca noile condiții să afecteze aprovizionarea la nivelul cererii prognozate pentru vârful de consum sezonier. „Am solicitat autorităților care au emis Ordinul respectiv, cu informarea prim-ministrului, Președinției și Consiliului Concurenței, organizarea în timp util a unor întâlniri cu participarea reprezentanților întregului lanț de producție și procesare a cărnii de porc, în care să fie clarificată modalitatea de aplicare a acestui ordin, prin care să se confirme și evitarea apariției unor posibile blocaje sau altor riscuri colaterale în desfășurarea operațiunilor comerciale”, se arată în comunicat.

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Potrivit proiectului de ordin comun, carnea proaspătă de porc refrigerată va avea un termen de valabilitate de maximum opt zile de la data sacrificării, iar unitățile de tranșare și ambalare nu vor putea prelungi sau modifica termenul stabilit inițial. Documentul stabilește reguli privind comercializarea, etichetarea, transportul și depozitarea cărnii de porc, precum și obligații de verificare pentru operatorii economici.

Unul dintre principalele aspecte vizate este interzicerea practicii de „reîmprospătare”. Pentru carnea proaspătă comercializată neambalată, eticheta trebuie să indice clar timpul produsului, țara de origine, unitatea în care a fost produsă, data sacrificării, data producției sau a abatorizării și termenul de valabilitate, iar toate aceste date trebuie să fie vizibile și la vitrina cu servire asistată.

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