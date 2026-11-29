Măsura care limitează la maximum opt zile de la sacrificare termenul de valabilitate al cărnii proaspete de porc ridică mari semne de întrebare și o stare generală de incertitudine în industrie și comerțul alimentar, privind disponibilitatea și accesibilitatea produselor, consideră reprezentanții Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR) și cei ai Asociației Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR).

Potrivit unui comunicat de presă al AMRCR, transmis sâmbătă, 28 noiembrie 2026, după sacrificare, carnea are nevoie de aproximativ o zi pentru răcire și scurgere, după care urmează tranșarea, ambalarea, transportul către centrele de distribuție și, de acolo, către magazine. Practic, susține sursa citată, din cele opt zile de la sacrificare prevăzute de Ordin, o bună parte se consumă înainte ca produsul să ajungă la raft.

'Cu doar șase zile înainte de Crăciun, intră în vigoare un Ordin care limitează la maximum opt zile de la sacrificare termenul de valabilitate al cărnii proaspete de porc. Măsura ridică mari semne de întrebare și o stare generală de incertitudine în industrie și comerțul alimentar. privind disponibilitatea și accesibilitatea produselor (...) Nimeni nu își va asuma să lanseze comenzi asupra cărora nu are siguranța că pot fi vândute în intervalul respectiv (...) Ordinul invocă necesitatea protejării sănătății consumatorilor și a prevenirii riscurilor microbiologice. Sunt obiective pe care le susținem pe deplin și care reprezintă o prioritate pentru sectorul alimentar, însă care sunt studiile și dovezile științifice care arată că limitarea termenului de valabilitate la opt zile de la sacrificare oferă consumatorilor o siguranță alimentară mai mare decât cea asigurată prin respectarea normelor aplicabile până în prezent? După sacrificare, carnea are nevoie de aproximativ o zi pentru răcire și scurgere. Urmează tranșarea, ambalarea, transportul către centrele de distribuție și, de acolo, către magazine. Din cele opt zile de la sacrificare prevăzute de ordin, o bună parte se consumă, așadar, înainte ca produsul să ajungă la raft', se menționează în comunicat.

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ANCMMR și AMRCR își exprimă îngrijorarea cu privire la efectele pe care aplicarea Ordinului comun MADR-ANSVSA-ANPC le poate avea asupra consumatorilor.

'Carnea de porc se comercializează și se consumă în România de zeci de ani, în baza unor norme stricte de siguranță alimentară. A fost identificată, în tot acest timp, o problemă de sănătate publică generată în mod specific de durata termenelor de valabilitate stabilite legal de producători? Există date, incidente documentate sau evaluări de risc care justifică necesitatea unei asemenea măsuri? Considerăm firesc ca aceste informații să fie făcute publice, pentru ca atât industria, cât și consumatorii să înțeleagă ce beneficii concrete aduce noua reglementare și dacă acestea justifică dificultățile pe care aplicarea sa le poate genera. Carnea poate ajunge în magazin cu numai 3-5 zile de valabilitate rămase, iar în anumite situații s-ar putea chiar mai puțin. Din acest interval, o parte se scurge până când produsul este pus la raft si cumpărat. Astfel, atunci când carnea ajunge în frigiderul unei familii, consumatorul poate avea la dispoziție doar una sau două zile de valabilitate pentru a o prepara, chiar dacă produsul a fost transportat și păstrat în toate aceste etape cu respectarea condițiilor de siguranță alimentară', notează asociațiile de profil.

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În opinia specialiștilor, concentrarea cumpărăturilor în aceleași câteva zile dinaintea sărbătorilor ridică semne de întrebare privind riscul aglomerării magazinelor, al unor blocaje în aprovizionare și al indisponibilității temporare a unor produse.

'Îngrijorările sunt cu atât mai mari cu cât, potrivit datelor publicate chiar de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în luna noiembrie 2026, 'în prezent, acoperirea consumului de carne de porc din producția internă este de 50%, România fiind dependentă de importuri în proporție de 50%'. Cu alte cuvinte, jumătate din consumul de carne de porc al României este acoperit din afara țării. În cazul cărnii provenite din alte state europene, transportul poate consuma alte câteva zile din termenul prevăzut de Ordin. De exemplu, carnea care ajunge în România în a șasea sau a șaptea zi de la sacrificare, deși poate avea pe etichetă aplicată de producător un termen de valabilitate mai mare, stabilit în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de origine, în cazul aplicării termenului maximal de opt zile de la sacrificare, timpul rămas pentru tranșare, procesare, comercializarea produsului și prepararea sa de către consumator ar fi redus sau aproape inexistent', subliniază reprezentanții celor două entități.

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Pe fondul impunerii acestor noi termene, AMRCR solicită public Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), Autorității Naționale Sanitare-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) reconsiderarea și modificarea prevederilor privind termenul maximal de opt zile de la sacrificare, prezentarea fundamentelor științifice care justifică această măsură și evaluarea efectelor asupra consumatorilor și întregului lanț alimentar.

'În acest context, AMRCR a solicitat instituțiilor emitente, cu informarea prim-ministrului, a Administrației Prezidențiale și a Consiliului Concurenței, organizarea de urgență a unor întâlniri cu reprezentanții întregului lanț de producție, procesare, distribuție și comercializare a cărnii de porc. Scopul acestui dialog este identificarea unor soluții care să prevină dificultățile de aprovizionare și riscul indisponibilității produselor, tocmai în perioada în care consumatorii români au cea mai mare nevoie de acestea. Siguranța alimentară nu este negociabilă, însă nu susținem simpla reducere a termenului de valabilitate, fără un fundament științific. Românii trebuie să aibă acces la produse sigure, disponibile și accesibile, să își poată organiza cumpărăturile fără dificultăți suplimentare și să nu ajungă în situația de a arunca alimente pentru care au plătit', au transmis reprezentanții celor două asociații.

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Conform unui proiect de Ordin comun al ANSVSA, ANPC și MADR, carnea proaspătă de porc refrigerată va avea un termen de valabilitate de maximum opt zile de la data sacrificării, iar unitățile de tranșare și ambalare nu vor putea să prelungească sau să modifice termenul stabilit inițial.

Proiectul stabilește reguli privind comercializarea, etichetarea, transportul și depozitarea cărnii de porc, precum și obligații de verificare pentru operatorii economici din sectorul alimentar.

Unul dintre principalele aspecte și obligații aduse de noul proiect de ordin vizează termenele de valabilitate, care sunt 'stricte' și interzic practica de 'reîmprospătare'.

Totodată, documentul prevede cerințe suplimentare de informare a consumatorilor. Astfel, pentru carnea proaspătă comercializată neambalată, eticheta trebuie să indice clar timpul produsului, țara de origine, unitatea în care a fost produsă, data sacrificării, data producției sau a abatorizării și termenul de valabilitate, iar toate aceste date trebuie să fie vizibile și la vitrina cu servirea asistată.

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