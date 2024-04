Avertisment înainte de Paște: cum recunoști carnea stricată din magazine. Care e cel mai periculos aliment

În magazinele și tarabele din România pot exista o mulțime de capcane pentru cumpărători: pentru a nu face „risipă", unii comercianți expun produse din carne alterată. Un expert avertizează cu privire la acest pericol.

Alexandru Cîrîc, director al Institutului Național de Cercetări Alimentare, a explicat care sunt cele mai periculoase alimente, ce amenință sănătatea consumatorilor. Pasta de mici este considerată drept cel mai periculos aliment.

„În primul rând, produsele din carne. Carnea proaspătă, nu procesată termic, este destul de riscantă. Tot ceea ce înseamnă pastă de mici luată ca atare, fără să știm exact proveniența ei, carne tocată pe care nu o vedem tocată în fața noastră, tot felul de bucățele de carne alese și condimentate, marinate, de foarte multe ori maschează o alterare. Acestea sunt principalele probleme.

Mergem mai departe și vorbim despre produsele din carne. Adică o carne procesată pe care am feliat-o, nu trebuie vândută mai multe zile, pentru că riscul de contaminare, contaminare încrucișată de la carnea proaspătă câteodată, sau contaminare din spațiul respectiv, și chiar riscul de alterare chimică, de oxidare a grăsimii, știți că grăsimea în contact cu aerul oxidează, râncezește. În momentul în care râncezește nu mai este sigură pentru consum.

Atunci când produsul respectiv, un produs de carne, stă la o temperatură de 12-13 grade, în loc să îl ținem la 2-5 grade C, crește cantitatea de azot ușor hidrolizată, adică se strică.

Lucrurile acestea ar trebui mai clar și mai des explicate și popularizate. Se știe fiecare, când se duce la galantar, unde să se uite și ce trebuie să aleagă.

Pentru că, de foarte multe ori, din păcate, omul alege pe baza prețului. Și lucrul acesta ne duce către 'pieire'. Ne ducem către prețul cel mai mic, producătorul este forțat să diminueze prețul, este forțat pentru diminuarea prețului să folosească un produs, o materie primă, de mai proastă calitate, să falsifice, să adauge apă sau chiar produse mult mai ieftine, colorant, aditiv, în așa fel încât să simuleze cât mai bine un produs nefalsificat, pe care noi îl consumăm ulterior, ne pervertim gustul și ajungem să cerem acele produse care nu mai sunt produsele pe care ar trebui să le consumăm”, a declarat Alexandru Cîrîc, la Antena 3.

Cum recunoști faptul că produsul din carne a expirat. Sfatul specialistului

Produsele proaspete, fără conservanți, deci cele mai naturale, prezintă un risc de alterare mult mai rapid, avertizează specialistul. Astfel, alimentele trebuie analizate cu mare atenție și consumate cât mai rapid.

Gustul acru al cărnii este un bun indicator al faptului că termenul pentru consumul produselor din carne a trecut.

„Trebuie să ne uităm la un produs ca să ne dăm seama dacă este ușor sau greu alterabil, dacă are dată limită de consum, sau dacă are best before. Adică poate fi consumat și după acea dată.

Produsele ușor alterabile, majoritatea cele vândute în piețe, sunt de fapt o mare problemă. O carne vândută într-un galantar în care nu se ține foarte mult cont de igienă, de contaminare încrucișată, de temperatură, poate deveni un risc foarte mare. De aceea este bine să ne uităm de foarte multe ori de unde cumpărăm.

Au fost probleme chiar în piețele de retail unde investiția în aceste aspecte este mult, mult mai mare.

Atunci când ne ducem în piețe și vedem că există inclusiv carne tocată la raft, vedem că avem la raft mici formați fără niciun fel de etichetă, că ar putea fi acolo de o săptămână, iar micii sunt o problemă pentru că punem în ei usturoi, condimente, nu se mai simte gustul. O carne tocată o simți deja că este acră, că este neplăcută. Atunci când o simțim un anume gust de acru, atunci nu mai trebuie consumată, aia este o carne veche”, a explicat Alexandru Cîrîc, pentru sursa citată.