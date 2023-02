Carnavalul a început ieri seară cu un show al bărcilor pe apă, dar şi cu un spectacol de teatru stradal.

Parada de deschidere a Carnavalului de la Veneţia 2023 a fost condusă de un grup de muzicieni cu instrumente tradiţionale veneţiene.

A fost o inaugurare în stil grandios, care a început puţin după ora 20.00, lângă gara Santa Lucia şi a continuat aproximativ o oră cu un show de lumini şi culori, până la bazinul San Marco.

Parada, în frunte cu un cap mare de unicorn, a fost animată de aproximativ cincizeci de artişti, îmbrăcaţi în splendidele creaţii ale atelierelor veneţiene.

Spectacolul a pus în scenă toate simbolurile tradiţiei carnavalului lagunar, transportând publicul într-o atmosferă de sărbătoare cu iz ancestral, potrivit Ansa.

Carnavalul este o mare tradiție în orașul Veneția. A devenit o sărbătoare oficială în secolele 14 și 15. Regele Austriei a scos în afara legii festivalul din 1797, dar a fost reintrodus ani mai târziu. Cu toate acestea, până în 1926, Carnavalul de la Veneția a fost declarat public în Italia. Acum, festivalul este renumit și atrage anual peste trei milioane de turiști în orașul Veneția.

Purtarea măștilor este cea mai importantă dintre toate activitățile din cadrul Festivalului de la Carnavalul de la Veneția. Toți cei care participă la festival poartă o mască pentru a se asigura că rămân anonimi. Anonimatul este important deoarece elimină orice tip de bariere, cum ar fi cele legate de vârstă, sex și religie. Societatea la momentul originii Carnavalului de la Veneția a fost formată din clase sociale precum poporul comun și nobilimea. Ca atare, a existat o interacțiune limitată între oameni. În consecință, ascunderea identităților a permis oamenilor să interacționeze liber în timpul festivalului.

Trebuie remarcat faptul că există reguli care însoțesc purtarea măștii. Una dintre ele este că bărbații nu au voie să se îmbrace ca femei și viceversa. O a doua regulă este că nici un costum nu ar trebui să fie vulgar. În plus, măștile sunt destinate pur și simplu pentru a fi purtate în timpul carnavalului și nu în vreun alt moment al anului. Aceste măști sunt fabricate din papier-mâché, gesso, pene și pietre prețioase.

În fiecare an, organizatorii evenimentului vin cu o temă pentru măștile și costumele care vor fi purtate în timpul festivalului. Există, de asemenea, un concurs pentru "cea mai frumoasă mască".

"Take your Time for the Original Signs" este tema aleasă pentru Carnavalul de la Veneţia anul acesta.

