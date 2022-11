Predicția incredibilă pe care a făcut-o Andy Murray despre Caroline Garcia, câștigătoarea Turneului Campioanelor

Jucătoarea franceză de tenis Caroline Garcia a câștigat Turneul Campioanelor de la Fort Worth, Texas.

Ea a învins-o pe Sabalenka în două seturi și și-a asigurat un cec de 1,75 milioane de dolari.

Caroline Garcia (29 de ani) va încheia anul pe poziția a patra, un loc extraordinar dacă ținem cont că la începutul anului era în afara Top 70.

În urmă cu 11 ani, Andy Murray a prezis că Garcia va fi numărul unu WTA. Chiar dacă predicția încă nu i-a ieșit în totalitate, lumea tenisului și-a amintit de acel tweet al lui Andy Murray din 2011.

Scoțianul urmărea partida dintre Maria Șarapova și Caroline Garcia și a scris pe twitter:

"Fata pe care o întâlnește Sharapova va fi numărul unu în lume într-o zi. Caroline Garcia, ce jucătoare, ai auzit-o aici prima dată"

The girl sharapova is playing is going to be number one in the world one day caroline garcia, what a player u heard it here first