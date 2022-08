Ce jucătoare se vor întâlni în finala de la Cincinnati: surpriză mare în semifinala a doua

Câştigătoarea turneului va obţine 412.000 de dolari şi 900 de puncte, iar jucătoarea învinsă în finală va primi 242.800 de dolari şi 585 de puncte.

Jucătoarea cehă Petra Kvitova, locul 28 WTA, s-a calificat, sâmbătă, în finala turneului de categorie WTA 1000 de la Cincinnati.

Kvitova a trecut în semifinale de americanca Madison Keys, numărul 24 mondial, scor 6-7 (6), 6-4, 6-3.

În cealaltă semifinală, Caroline Garcia (35 WTa) a produs încă o suprirză frumoasă, învingând-o pe Aryna Sabalenka, 7 WTA, scor 6-2, 4-6, 6-2.

Finala Kvitova - Garcia are loc azi de la ora 21.00.

From qualifying to the final two standing 🙌

🇫🇷 @CaroGarcia gets the better of Sabalenka, with a 6-2, 4-6, 6-1 victory in Cincinnati!#CincyTennis pic.twitter.com/4HSWEsaPj0