Francezii au inimile frânte la Roland-Garros. Surpriza neplăcută de pe tabloul feminin

Fanii francezi de la Roland-Garros 2023 au avut parte miercuri de o surpriză neplăcută din partea celei mai valoroase tenismene din Hexagon.

Astfel, Caroline Garcia (5 WTA și cap de serie 5) a a fost eliminată prematur, în turul al doilea, de către rusoaica Anna Blinkova (56 WTA), care s-a impus cu 4-6, 6-3, 7-5, după aproape trei ore de joc.

În turul următor, Blinkova va avea parte de un meci ”special”, contra ucrainencei Svitolina.

Anna Blinkova stuns in Paris! 😱

She upsets No. 5 seed Caroline Garcia in dramatic fashion to break French hearts 💔#RolandGarros pic.twitter.com/nd7lX3WlHd