Frustrare maximă pentru Caroline Garcia, bătută de două ori la rând de Sorana Cîrstea. Gest necontrolat al franțuzoaicei VIDEO

Sorana Cîrstea, locul 74 WTA, s-a calificat, vineri, în 16-imile de finală ale turneului de categorie WTA 1000 de la Miami, trecând în turul doi de favorita 5, sportiva franceză Caroline Garcia (4 WTA).

Cîrstea s-a impus cu scorul de 6-2, 6-3, într-o oră şi 17 minute.

Sorana Cîrstea a trecut de Caroline Garcia şi în urmă cu nouă zile, în optimile de la Indian Wells, astfel că franțuzoaica a apărut extrem de frustrată în timpul meciului, așa cum se poate vedea mai jos, ea lovind la un moment dat cu piciorul o minge, care ar fi putut să atingă un copil de mingi.

She almost hit the ballkid 😂😂 pic.twitter.com/xxXezQhwHu