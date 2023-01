Garcia - Fernandez, meciul zilei pe tabloul feminin la Australian Open. Ce-a făcut câștigătoarea Turneului Campioanelor

Jucătoarea franceză de tenis Caroline Garcia, favorita numărul 4, s-a calificat în turul al treilea la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului, după ce a învins-o cu 7-6 (7/5), 7-5 pe canadianca Leylah Fernandez.

Garcia, câştigătoarea Turneului Campioanelor în luna noiembrie, a salvat patru mingi de break în primul set, la 4-4 şi 5-5, reuşind să-l câştige în final la tiebreak, după ce Fernandez a condus cu 4-0 şi 5-2.

Setul secund a semănat cu primul, Garcia impunându-se cu 7-5 după ce reuşit să salveze opt dintre cele nouă mingi de break obţinute de Fernandez, finalistă la US Open 2021 (unde a pierdut trofeul în faţa britanicei Emma Răducanu).

World No.4 Caroline Garcia handled the firepower of Canada's Leylah Fernandez 7-6 (5) 7-5 to return to the last 32 in Melbourne for the first time since 2019.