Retragere notabilă din tenis, la numai 31 de ani. Fosta rivală a Simonei Halep a fost ”campioana campioanelor”

Autor: Teodor Serban
Marti, 26 August 2025, ora 13:04
La 31 de ani şi după cincisprezece sezoane în circuitul profesionist, Caroline Garcia şi-a încheiat cariera luni, după ce a fost eliminată în primul tur al US Open.

Franceza a fost învinsă de rusoaica Kamilla Rakhimova, în trei seturi, scor 6-4, 4-6, 6-3.

Antrenată mult timp de tatăl său, Louis-Paul, ea se retrage cu un titlu la Turneul Campioanelor (2022), WTA 1000 de la Cincinnati (2022) şi turneele de la Wuhan şi Beijing, câştigate la o săptămână distanţă în 2017, ultima în fața Simonei Halep.

Garcia s-a impus şi la Fed Cup (2019) şi are două titluri la dublu la Roland-Garros, obţinute alături de Kristina Mladenovic (2016 şi 2022).

Tot luni s-a retras și Petra Kvitova (35 de ani), acre este acum pe locul 543 în clasamentul WTA, după ce a fost eliminată în primul tur de la US Open. Adversara ei, franţuzoaica Diane Parry (22 de ani, locul 107 WTA), nu a avut nici o problemă în faţa fostului număr 2 mondial şi s-a impus după numai 52 de minute de joc, în două seturi, 6-1, 6-0.

