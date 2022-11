Turneul Campioanelor: ultima semifinalistă s-a decis după cea mai tare minge de meci a anului! Cum arată careul de ași VIDEO

S-au încheiat grupele de la Turneul Campioanelor de la Fort Worth (Texas). Semifinalele vor fi Iga Swiatek - Aryna Sabalenka, respectiv Maria Sakkari - Caroline Garcia.

Ultima jucătoare care și-a asigurat prezența în careul de ași a fost Caroline Garcia. Franțuzoaica a avut meci direct pentru calificare împotriva rusoaicei Daria Kasatkina, pe care a învins-o cu 4-6, 6-1, 7-6 (5).

Garcia a pus punct partidei după o minge de meci extrem de disputată. (VIDEO mai jos).

Într-o partidă fără miză, Iga Swiatek n-a avut milă de americanca Cori Coco Gauff, scor 6-3, 6-0.

În această seară / noapte au loc semifinalele de la Turneul Campioanelor:

ora 23.30: Maria Sakkari - Caroline Garcia

ora 03.00: Iga Swiatek - Aryna Sabalenka

Ending it with one of the BEST match points of the year ✨

An absolutely INCROYABLE win from 🇫🇷 @CaroGarcia to cement her spot in the final 4!#WTAFinals pic.twitter.com/UVotvBoENw