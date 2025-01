Caroline Kennedy, verişoara lui Robert F. Kennedy Jr., candidatul pentru funcția de secretar al Sănătății și Serviciilor Umane, a lansat o scrisoare dură prin care avertizează senatorii cu privire la pericolele pe care le-ar reprezenta numirea acestuia în funcție, numindu-l „prădător”.

„L-am cunoscut pe Bobby întreaga mea viață, am crescut împreună. Nu e o surpriză că ține păsări de pradă ca animale de companie, pentru că el însuși este un prădător”, a scris Caroline, adăugând că victimele acestuia includ membri ai familiei și părinți ai copiilor bolnavi.

Scrisoarea a fost trimisă legislatorilor înaintea audierii de confirmare a lui Robert F. Kennedy Jr., programată pentru miercuri, 29 ianuarie, iar scopul pare să fi fost acela de a descuraja numirea acestuia. Caroline îl acuză pe verişorul său că „cruciada sa împotriva vaccinurilor” i-a adus beneficii financiare și că acțiunile sale sunt ipocrite față de ceea ce predică public.

Ea susține că, în timp ce el descuraja părinții să își vaccineze copiii, el își vaccinase copiii, iar prin acțiunile sale ar fi influențat alți membri ai familiei Kennedy să urmeze „drumul dependenței de droguri”.

De asemenea, Caroline a afirmat că tatăl său, președintele John F. Kennedy, și unchiul său, fostul procuror general al SUA, Robert F. Kennedy, ar fi fost „dezgustați” de comportamentul verişorului său.

Caroline a început scrisoarea menționând că a fost reticentă în a comenta public politica verişorului său, dar simte acum o „obligație” să ia atitudine din cauza candidaturii acestuia pentru funcția de secretar al Sănătății.

Scrisoarea a fost publicată pe Instagram de fiul Carolinei, scriitorul Jack Schlossberg.

