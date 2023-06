Americanii n-au stat mult pe gânduri după anunțul-șoc al danezei Wozniacki. Ce se va întâmpla la US Open

Jucătoarea daneză de tenis Caroline Wozniacki, fostă nr. 1 WTA, a anunţat că vrea să revină în competiţii şi intenţionează să fie prezentă la US Open, ultimul turneu de Mare Şlem al anului, scrie DPA.

"Am fost departe de tenis în ultimii trei ani, acum vreau să compensez. Am devenit mamă, am doi copii frumoşi, sunt recunoscătoare pentru asta, dar mai am obiective de îndeplinit", a spus daneza. "Vreau să le arăt copiilor mei că îţi poţi urmări visele indiferent de vârstă sau rolul tău. Am decis, ca familie, că este timpul. Abia aştept să revin", a menţionat aceasta pe Twitter.

N-a durat mult, iar organizatorii de la US Open au reacționat, anunțând că Wozniacki va primi un wild-card pentru competiția programată începând cu 28 august.

Caroline Wozniacki is making her return to tennis! She’s been awarded a US Open wild card. pic.twitter.com/RkFkK5kuZK — US Open Tennis (@usopen) June 29, 2023

Într-un articol pentru revista Vogue, Wozniacki, care pe 11 iulie va face 33 de ani, a spus că va începe la un turneu în Canada, în august, înainte de participarea la US Open (28 august - 10 septembrie).

Daneza s-a căsătorit în iunie 2019 cu David Lee, jucător cu două selecţii în All-Star Game şi campion al NBA cu Golden State Warriors în 2015.

Wozniacki a câştigat Australian Open în 2019, pentru a-i reduce la tăcere pe criticii săi care susţineau că nu este capabilă să cucerească un trofeu de Mare Şlem, după două finale pierdute la US Open (2009, 2014). Ea s-a retras din activitate după ediţia din 2020 a turneului de la Melbourne.

Ads