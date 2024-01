Mămica Wozniacki a revenit după 4 ani la Australian Open: ”De ce nu eu?”

Daneza Caroline Wozniacki, fostă numărul unu mondial în tenisul feminin şi laureată la Australian Open în 2018, a avut parte de o revenire victorioasă la Melbourne, după patru ani, beneficiind de abandonul polonezei Magda Linette, duminică, în primul tur al turneului de Mare Şlem de la antipozi.

Wozniacki, în vârstă de 33 de ani, conducea cu 6-2, 2-0 după 55 de minute de joc, atunci când Linette a decis să abandoneze, acuzând probleme la spate.

În vara anului trecut, jucătoarea daneză s-a întors vara în circuit, la trei ani şi jumătate după ce îşi anunţase retragerea şi după ce a adus pe lume doi copii, reuşind să se califice în optimile de finală la US Open. Ea nu a mai disputat apoi niciun meci până la începutul lunii ianuarie.

"Visul meu este, evident, să câştig turneul. Am muncit mult să revin. Nu credeam că voi reveni după ce am adus pe lume doi copii, unul după altul, este un bonus, dar sincer cred că joc bine, aşa că de ce nu eu?", a declarat Wozniacki, ai cărei copii au urmărit probabil "primele 30 de minute" ale meciului cu Linette, înainte de a merge la culcare.

Caroline Wozniacki o va înfrunta în turul secund pe rusoaica Maria Timofeeva, ieşită din calificări.

Caroline Wozniacki says her goal is to win Australian Open

“What’s the dream for this tournament?

Caro: “The dream is to win it, obviously.”

*crowd cheers*

Caro: “I’ve worked hard to be here. I didn’t think I’d be back here after having 2 kids back to back… I’m playing well,… pic.twitter.com/hAhPZSGYzh