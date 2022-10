Caroline Wozniacki e mamă din nou: fosta rivală a Simonei Halep a renunțat la tenis la 29 de ani FOTO

Caroline Wozniacki, jucătoarea care a învins-o pe Simona Halep în finala Australian Open din 2018, este din nou mamă.

Caroline Wozniacki a anunțat pe rețelele sociale că a apărut pe lume al doilea copil, un băiețel pe nume James.

Daneza și soțul ei, fostul baschetbalist din NBA, David Lee, mai au o fată, Olivia, născută anul trecut în luna iunie.

Wozniacki s-a lăsat de tenis la începutul anului 2020, la vârsta de 29 de ani. Ea fusese diagnosticată cu artrită reumatoidă, afecțiune ce o împiedica să mai performeze la cel mai înalt nivel.

Wozniacki și Halep au oferit o finală excepțională la Australian Open, în 2018. S-a impus daneza, care a devenit atunci și lider WTA.

Family of 4👨‍👩‍👧‍👦 James Wozniacki Lee born October 24, 2022. Everybody is healthy and Olivia is thrilled to be a big sister ❤️💙 pic.twitter.com/z9XRT5BHLV