Caroline Wozniacki, după prima victorie ca mamă: ”Copiii mei dorm acum” VIDEO

Caroline Wozniacki a trecut, marţi, de primul tur al turneului Open de la Montreal, învingând-o pe Kimberly Birrell cu 6-2, 6-2. Revenirea ei în competiţie după o absenţă de trei ani este un succes.

După ce şi-a pus capăt carierei după Australian Open 2020 şi a dat naştere la doi copii (două fetițe), daneza în vârstă de 33 de ani a decis să revină pe teren.

„Da, e o nebunie. Tocmai mă uitam la ceas. Copiii mei dorm acum, ceea ce este grozav... Aceasta este partea bună despre meciul programat devreme. Mai am după-amiaza cu ei”, a declarat Wozniacki la final.

În turul doi, ea va evolua cu sportiva cehă Marketa Vondrousova.

Caroline Wozniacki after winning 1st match since retirement

“1st win as a mom…”

“Yeah that’s pretty crazy. I was just looking at the clock 😂. My kids are napping right now, which is awesome.. That’s the good part about playing early. I still have the afternoon with them” ❤ pic.twitter.com/twVEEOzAQp