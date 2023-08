”Sweet Caroline” la US Open. Ce super-performanță a reușit Wozniacki după 5 ani VIDEO

Tenismena daneză Caroline Wozniacki, revenită în tenis după trei ani și jumătate, perioadă în care a născut de două ori, s-a calificat în turul al treilea la US Open, ultimul Grand Slam al anului.

”Sweet Caroline”, așa cum e alintată daneza clasată acum pe locul 623 mondial, a învins-o pe Petra Kvitova din Cehia (11 WTA), scor 7-5, 7-6.

Pentru Wozniacki a fost prima victorie obținută în fața unei jucătoare de Top 20 mondial după 2018, atunci când a trecut tot de Kvitova la Turneul Campioanelor.

În turul trei, Caroline Wozniacki se va întâlni cu americanca Jennifer Brady.

Caroline Wozniacki wipes happy tears away after getting her 1st top 20 win as a mom over Petra Kvitova.

She was always one of the brightest lights on tour.

A retirement & 2 children later & nothing’s changed.

Thanks for coming back, Sweet Caroline. 🥹❤️ pic.twitter.com/tBQdjrpGwq