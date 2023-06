De necrezut. Vestea anunțată de Caroline Wozniacki, la trei ani de la retragere: ”Este momentul”

Daneza Caroline Wozniacki, fost lider WTA, a anunţat, joi, că va reveni în tenis, după mai bine de trei ani de la retragere, relatează Reuters.

Wozniacki a fost lider mondial timp de 71 de săptămâni şi a câştigat 30 de trofee la simplu, inclusiv Australian Open în 2018.

Ea şi-a anunţat retragerea înainte de ediţia din 2020 a Australian Open, spunând că vrea să se dedice familiei şi ca ea şi soţul său, fostul baschetbalist din NBA David Lee, să devină părinţi. De atunci, celor doi li s-au născut o fetiţă (Olivia) şi un băieţel (James).

"În ultimii trei ani, departe de joc, am reuşit să compensez timpul pierdut cu familia mea, am devenit mamă şi acum am doi copii frumoşi pentru care sunt foarte recunoscătoare", a scris Wozniacki pe Twitter.

"Dar încă mai am obiective pe care vreau să le îndeplinesc. Vreau să le arăt copiilor mei că îţi poţi urma visele indiferent de vârstă sau de rol.

"Am decis, ca familie, că este momentul. Mă întorc să joc şi abia aştept!".

