Fantastic! Mamă a doi copii, daneza Wozniacki a revenit în WTA după trei ani și se apropie de Simona Halep

La trei ani și jumătate de la retragerea sa din tenis, la Australian Open 2020, Caroline Wozniacki s-a întors în circuitul WTA.

După ce a născut doi copii, Wozniacki (33 de ani) a decis să-și mai acorde o șansă în tenisul de performanță.

La WTA Montreal, daneza a primit un wild-card și a obținut o primă victorie categorică, 6-2, 6-2, cu australianca Kimberly Birrell (115 WTA)

Remarcabil e faptul că, în urma acestui succes, primul după 1294 de zile, Caroline Wozniacki a reintrat în ierarhia WTA Live pe poziția 628, în condițiile în care Simona Halep, românca pe care a învins-o în finala Australian Open 2018, se află în același clasament pe locul 576.

Caroline Wozniacki hits a signature backhand down the line winner.

Her backhand has always been special.

It’s the shot that made her #1 in the world.

The shot that won her a Grand Slam.

Back where she belongs. ❤️

pic.twitter.com/gUn7KI0aZN