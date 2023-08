Mămica Wozniacki, victorie impresionantă la US Open. Ce-a spus daneza despre copiii săi VIDEO

Daneza Caroline Wozniacki, fost număr unu mondial, revenită recent în activitate după trei și jumătate de pauză, perioadă în care a născut de două ori, s-a calificat fără probleme în turul secund la US Open.

Wozniacki a obţinut victoria în duelul cu rusoaica Tatiana Prozorova (227 WTA), venită din calificări, 6-3, 6-2.

Caroline (33 ani), finalistă la New York în 2009 şi 2014, va avea un meci mult mai dificil în turul secund, contra cehoaicei Petra Kvitova.

”Sper că dorm...dar este uimitor. Cea mare, Olivia, spune că vrea să fie la fel ca mama. Și ea vrea să joace tenis. James are doar 10 luni. Cred că în curând va începe să-și dea seama ce fac...”, a spus Wozniacki la final despre copiii săi.

Caroline Wozniacki spoke about her kids at the US Open:

“Well I hope they’re sleeping.. but it’s amazing. My older one, Olivia, says she wants to be just like mommy. She wants to play tennis too. James is only 10 months. I think soon he’ll start realizing what I’m doing..” 🥹 pic.twitter.com/1Tx4cMuT6S