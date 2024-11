Reactia Carolinei Wozniacki dupa ce a cucerit marele trofeu la Beijing

Daneza Caroline Wozniacki a cucerit trofeul WTA de la Beijing, duminica, dupa o finala in care a dispus de letona Anastasija Sevastova, apropiindu-se si mai mult astfel de lidera mondiala Simona Halep.

Locul 2 mondial a trecut de Sevastova cu 6-3, 6-3, iar cronica partidei o puteti citi mai jos:

Caroline Wozniacki triumfa in turneul de la Beijing si se apropie amenintator de Simona Halep

La ceremonia de premiere de dupa finala, campioana en-titre de la Turneul Campioanelor de la Singapore a declarat fericita: "Turneul din China ocupa un loc special in inima mea. Aici am devenit pentru prima data locul 1 mondial, acum multi ani, 8 ani mai exact. Am multe experiente frumoase aici si vreau sa le multumesc tuturor pentru suportul de care au dat dovada. Cred ca tuturor fetelor din circuit ne place sa ne intoarcem mereu aici. O felicit pe Anastasija, a facut o saptamana minunata aici in Asia, de fiecare data am avut meciuri grele si sunt convinsa ca vom mai avea inclestari dure si in viitor", a declarat sportiva la festivitatea de premiere.

Wozniacki s-a apropiat la 931 de puncte de Simona Halep, iar pentru cele doua sezonul se va incheia la Singapore, la Turneul Campioanelor.

D.A.

