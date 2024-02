Povestea celor mai haioși fani din tenis. Cum au ajuns celebri șase prieteni din nordul Italiei FOTO

Jannik Sinner e noul campion de la Australian Open, după ce a fost protagonistul unei reveniri senzaționale în fața rusului Daniil Medvedev.

În vârstă de 22 de ani, Jannik Sinner a cucerit primul său titlu de Grand Slam și se anunță a fi viitoarea stea a tenisului masculin.

Povestea primului Italian care a triumfat la Australian Open este fascinantă. Abia la vârsta de 12 ani, Sinner, vicecampion naţional de slalom uriaş la juniori, a decis să se concentreze doar pe tenis, până atunci practicând în paralel cele două sporturi.

În San Candido, un sat din nordul Italiei, în apropiere de graniţa cu Austria, idolul sportiv al lui Sinner nu era venit de pe un teren de tenis, ci era campionul olimpic la schi Bode Miller.

Italianul a crescut enorm în special în 2023 și este socotit și unul dintre cei mai carismatici jucători de tenis din lume.

Șase prieteni au fondat grupul care a devenit foarte popular

El a fost încurajat în toate momentele bune şi rele ale carierei sale de până acum de către "Carota Boys" - un grup loial de fani italieni care asistă la meciurile sale purtând costume de morcovi. După ce rezultatele italianului au înflorit, grupul de fani a devenit și mai vizibil, tinerii făcându-se simpatici publicului de la turnee.

"Ei sunt mai faimoși decât mine, ca să fiu sincer", a declarat Sinner reporterilor în timpul turneului ATP Tour Finals de la finalul anului trecut de la Torino, unde a fost încurajat de mica, dar devotata sa armată îmbrăcată în morcovi.

Cei șase prieteni din copilărie - Lorenzo Ferrato, Francesco Gaboardi, Gianluca Bertorello, Enrico Ponsi, Alessandro Dedominici și Alberto Mondino - sunt toți din orașul Revello, din nord-vestul Italiei.

Concepția Carota Boys își are originea în tradiția prietenilor de a cumpăra bilete la turneele de tenis pentru a sărbători ziua de naștere a fiecăruia dintre ei. Înaintea Openul Italiei din 2023, de la Roma, ei au decis să-și cumpere costume de morcovi, pentru a se face și mai vizibili.

Inspirația lor? Sinner a mâncat odată un morcov (sau, în italiană, carota) în timpul unei pauze între seturi la un turneu la Viena, cu patru ani în urmă, deși unii au făcut o legătură și între morcovi și părul portocaliu al vedetei de tenis.

Oricum ar fi, costumele s-au dovedit imediat un succes. "Înainte de meci și după meci, multă lume înnebunește cu această idee, ne cer o mulțime de poze", a declarat Ferrato pentru CNN Sport.

Fan clubul Carota Boys fusese proiectat doar pentru un weekend, dar după Roma, compania de cafea Lavazza a luat legătura cu băieții și i-a întrebat despre posibilitatea de a le finanța o excursie la Paris, la Roland Garros.

Lucrurile au luat însă amploare de acolo, iar Carota Boys s-au trezit mai târziu în avioane spre Londra pentru Wimbledon și New York pentru US Open, totul de dragul de a se îmbrăca în morcovi și de a-și susține cu ardoare jucătorul preferat. Povestea a continuat anul acesta tocmai la Melbourne, la invitația organizatorilor și a companiei naționale de turism italiene, care le-a asigurat un sejur acolo.

"Am găsit multă dragoste pentru Jannik și pentru noi", a spus Ferrato despre ceea ce împărtășește Carota Boys. În timpul turneului ATP Finals, băieții au avut, de asemenea, ocazia de a se întâlni și de a juca tenis cu Sinner.

"A existat o chimie între noi", a adăugat Ferrato. "Jannik și toți băieții Carota Boys suntem născuți într-un loc lângă munți. Lui îi place să schieze, pentru noi, este la fel. El iubește familia și prietenii, iar echipa noastră, Carota Boys, este vorba despre prietenia pe care o avem", a mai spus acesta.

Gaboardi, cel care a sugerat cumpărarea costumelor de morcovi, este de acord: "Este un tip ca și noi - un tip normal .Are o minte ageră și muncește mult pentru viitorul său".

Departe de terenul de tenis, grupul și-a construit, de asemenea, un număr considerabil de urmăritori pe rețelele de socializare. Ei au decis să își creeze un cont de Instagram în timp ce călătoreau cu trenul spre Paris pentru Openul Franței și, de atunci, au adunat peste 110.000 de urmăritori pe el.

De asemenea, au propria linie de produse - portocalii, desigur - care include tricouri care afișează refrenul lor preferat: "Let s go Sinner, let s go (Să mergem Sinner - păcătosule-, să mergem!"

Băieții Carota Boys au slujbe în viața de zi de zi și trebuie să-și ia liber de la serviciu de fiecare dată când călătoresc la un turneu, dar încă mai au ambiția de a-și face fan clubul mai mare și mai zgomotos.

"Cu Carota Boys, am adus mai mulți oameni să-l încurajeze pe Jannik, așa că acest lucru ne face foarte fericiți și mândri", a spus Ferrato.

