După ce frații Dragoș și Adrian Pavăl, investitorii din spatele Dedeman, au achiziționat Carrefour SA de la grupul francez, au apărut și primele schimbări în cadrul companiei. Lanțul de discount Supeco Investment va fi înglobat în Carrefour, însă frații Pavăl plănuiesc să înlocuiască sigla francezilor.

Supeco va transfera către Carrefour SA toate activele și pasivele sale în calitate de societate absorbită și urmează să fie supusă dizolvării fără lichidare și radierii de la Registrul Comerțului.

Lanțul Supeco numără 28 de magazine la nivel național și se află între primii 20 cei mai mari retaileri alimentari pe piața locală, după cifra de afaceri, scrie Profit.ro.

La preluarea grupului Carrefour din România, frații Pavăl au preluat firmele Carrefour România S.A., Supeco Investment S.R.L., Bringo Magazin S.R.L. și Columbus Active S.R.L.

După 10 ani consecutivi de pierderi, Supeco a început să aibă profit în 2024.

Retragerea grupul Carrefour din Românie nu are însă legătură cu potențialul pieței românești, ci cu noua strategie internațională a grupului Carrefour.

„A fost o nouă strategie a grupului Carrefour, care a decis să se concentreze pe Franța, Spania și Brazilia”, a explicat CEO-ul Carrefour România, Gilles Ballot, la preluarea companiei de către frații Pavăl, cunoscuți pentru magazinele Dedeman.

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