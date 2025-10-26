Motivele pentru care Carrefour se retrage din România, în opinia unui cunoscut economist: ”Mă mir că au rezistat atât”

Economistul Cristian Păun a comentat recent motivele care stau la baza deciziei Carrefour de a închide magazinele din România.

Într-o postare pe Facebook, profesorul explică de ce retailerul francez își retrage operațiunile de pe piața românească. Potrivit lui, decizia este legată în principal de povara fiscală și de reglementările considerate abuzive, care descurajează investițiile și afectează climatul de afaceri.

„Desigur, problema nu este deloc taxarea aberantă, stupidă a acestui sector. După ce i-am umplut de taxe (pe stâlp, pe cifră de afaceri, pe „supraprofit”, pe valoarea adăugată), clar nu pleacă din acest motiv. După ce i-am frecat la ridiche cu tot felul de controale în care vânam păianjenii de pe rotoarele frigiderelor, de ce ar mai sta pe aici”, subliniază Cristian Păun.

Economistul critică și retorica suveranistă anticorporatistă, care tratează marile companii internaționale ca pe „dușmani ai economiei naționale”.

„După ce îi facem în toate felurile, de la 'stăpâni de sclavi' la 'ticăloși' care nu vând nimic românește, mă mir că au rezistat atât. Suveraniștii aplaudă frenetic! Am înfrânt încă un 'dujman' de clasă”, adaugă el.

În același timp, Păun atrage atenția privind impactul asupra consumatorilor: „Bine că pleacă, aveau prețuri enorme, bânguie suveranistul. Evident, nu știe să răspundă la o întrebare simplă, logică, elementară: dacă vor fi mai puțini din ăștia, Carrefour fiind unul important, oare nu cumva prețurile și calitatea vor fi mai nasoale decât alea de le găseam prin Carrefour și ne enervam…”.

Potrivit publicației Profit.ro, Carrefour a început deja demersurile pentru vânzarea afacerilor din România, parte a unui plan global de dezinvestire care vizează și Polonia și Argentina. În Italia, grupul a vândut recent cele 1.200 de magazine către New-Princes Group, iar în România operațiunile sunt evaluate de BNP Paribas pentru identificarea potențialilor cumpărători. În primele nouă luni din 2025, Carrefour România a raportat vânzări de 2,3 miliarde de euro, în creștere cu 1,9% față de anul precedent, deși avansul a fost încetinit de măsurile de austeritate care au redus consumul. Rețeaua locală numără 458 de magazine, inclusiv 55 de hipermarketuri, 188 de supermarketuri, 187 de magazine de proximitate și 28 de unități de tip soft discount. România este a patra piață europeană a grupului, după Franța, Spania și Belgia.

Cristian Păun avertizează că pierderea unui jucător de talia Carrefour reprezintă un semnal de îngrijorare pentru economie: „Vă dați seama, noi am avea urgent nevoie de încă vreo 100-200 de din ăștia, din diferite domenii, ca să producem cu ei circa 30-40 miliarde de euro valoare adăugată aici. Nicidecum să plece. Nu poate fi clar motiv de bucurie, de îngrijorare însă da. Una mare!”

