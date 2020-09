POD cu POD luminezi o casa - o campanie Ariel si Carrefour, in parteneriat cu ViitorPlus

Bucuresti, 17 septembrie 2020:Campania porneste de la realitatea trista conform careia, in Romania, accesul la energie electrica este inca o problema. Conform studiilor, aproximativ 23% dintre locuinte raman in intuneric odata cu lasarea serii, astfel ca multi copii ajung sa isi scrie temele la lumina lumanarii, in timp ce parintii si bunicii lor isi desfasoara activitatile casnice cu dificultate. A trai fara energie electrica este mai greu decat ne putem imagina, avand in vedere ca mare parte din obiectele care ne fac viata mai usoara zi de zi se bazeaza pe electricitate pentru a functiona. Pentru a oferi o varianta sustenabila pe termen lung, Ariel PODS, in parteneriat cu Carrefour si ViitorPlus, lanseaza consumatorilor invitatia de a se alatura obiectivului de a aduce lumina in cele mai intunecate colturi ale tarii.a spus Razvan Resmerita, Director de Comunicare Fabric Care Europa de Sud-Est in cadrul P&G., a mentionat Anca Damour, Membru in Comitetul Executiv al Carrefour Romania., a completat Teia Ciulacu, Presedinte ViitorPlus.Solutia oferita in campanie, denumita ElectriPOD, consta intr-un kit fotovoltaic de 1Kw, care poate asigura pentru o gospodarie functionarea permanenta a 6 becuri cu tehnologie LED la o putere echivalenta de 75 W/bec, a unui televizor LED, unui frigider, unui radio si a unor dispozitive de incarcare a telefoanelor mobile. Primele case care vor beneficia de ElectriPOD sunt din judetul Alba, instalarea primelor kituri urmand sa aiba loc chiar in aceasta toamna.