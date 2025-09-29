Problema noilor Cărți de Identitate și a lipsei domiciliului de pe document, rezolvată printr-o nouă aplicație. Cum funcționează

Autor: Aniela Manolea
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 11:51
citiri
Problema noilor Cărți de Identitate și a lipsei domiciliului de pe document, rezolvată printr-o nouă aplicație. Cum funcționează
RoCEIReader, aplicația ce permite dovada domiciliului cu nouă carte electronică de identitate FOTO /MAI

Noua aplicație RoCEIReader, care citește datele de domiciliu din noua Carte Electronică de Identitate (CEI) a fost lansată luni, 29 septembrie. Anunțul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Interne (MAI), care a precizat că aplicația poate fi utilizată de cetățeni și autoritățile publice și instituțiile private pentru a vedea adresa de domiciliu, eliminând astfel birocrația.

„Începând de astăzi, 29 septembrie 2025, este disponibilă aplicația mobilă care citește datele de domiciliu din noua Carte Electronică de Identitate. Aceasta este un instrument digital modern și sigur, care permite citirea rapidă a datelor din Cartea Electronică de Identitate (CEI), inclusiv adresa de domiciliu stocată în cip”, a arătat MAI.

Aplicația este disponibilă gratuit în magazinul Google Play și, în curând, și în App Store pentru utilizatorii de iPhone.

Potrivit sursei citate, cetățenii pot folosi RoCEIReader pentru a vizualiza simplu și securizat datele din CEI, inclusiv când au nevoie de dovada domiciliului.

Autoritățile publice și instituțiile private pot utiliza aplicația pentru verificarea rapidă și sigură a adresei de domiciliu, eliminând birocrația și reducând timpul de procesare a solicitărilor.

RoCEIReader respectă cele mai înalte standarde de securitate cibernetică, asigurând protecția deplină a datelor personale, a precizat MAI.

#carte electronica identitate, #carte identitate electronica, #aplicatie mobila , #carte de identitate electronica
