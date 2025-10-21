Cărțile electronice de identitate, departe de implementarea completă. De câte cititoare ar fi nevoie la nivel național

Cărțile electronice de identitate, departe de implementarea completă FOTO /mai.ro

Emiterea noilor cărți electronice de identitate (CEI) se apropie de pragul de 500.000 de cetățeni români, însă implementarea și integrarea lasă de dorit. Instituțiile publice au nevoie de cititoare omologate de Ministerul Afacerilor Interne pentru validarea noilor acte de identitate, iar prețul cititoarelor variază între 100 și 1.500 de lei.

Chiar dacă statul continuă să emită cărți electronice de identitate din fonduri europene, implementarea acestora în restul instituțiilor nu face vreun progres.

Estimările oficiale arată că necesarul de cititoare pentru noile buletine se situează între 18.000 și aproximativ 40.000 de bucăți pentru implementarea completă a CEI în administrația publică, scrie B1TV.ro.

În absența cititoarelor noilor documente de identitate, proprietara unui magazin din București nu poate plăti impozitele și utilitățile firmei. A fost refuzată la bancă, la ghișeu, chiar și pe Ghișeul.ro sau la evidența populației, potrivit sursei citate.

Peste 450.000 de români au primit noile CEI, însă nu le pot utiliza pentru autentificarea electronică necesară la serviciile MAI, ANAF, CNAS, Registrul Auto și alte instituții publice importante.

Funcționarea de bază a sistemului ar necesita aproximativ 18.000 de cititoare pentru noile buletine electronice, care includ birourile de evidență a populației, spitalele și clinicile, băncile și birourile notariale.

Numărul cititoarelor necesare ar putea crește cu încă 22.000, până la un total de 40.000 de unități, prin includerea hotelurilor, aeroporturilor, operatorilor de utilități și al altor firme și instituții private unde ar fi utile noile buletine.

Prețul unui cititor prin USB începe de la 100 lei, cele contactless sunt mai scumpe, iar cele care includ și tastatură PIN au prețuri între 700 și 1.500 de lei, mai arată sursa citată.

