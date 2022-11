”Țarul accidental” Vladimir Putin: Noi dezvăluiri despre ascensiunea fostului spion KGB VIDEO

O nouă carte despre Vladimir Putin a apărut pe 8 noiembrie 2022 în Statele Unite, sub semnătura lui Andrew S. Weiss, fost consilier de la Casa Albă și a lui Brian Brown, în care este descrisă ascensiunea fostului ofițer și spion KGB până la poziția actuală de lider autocrat al Rusiei.

Volumul este intitulat ”Accidental Czar: The Life and Lies of Vladimir Putin (Țarul accidental: Viața și minciunile lui Vladimir Putin), potrivit Carnegie Endowment.

Această biografie de roman grafic descrie viața lui Vladimir Putin și dezvăluie adevărul din spatele personajului de om puternic, pe care și l-a cultivat în întreaga sa carieră.

În imaginația colectivă a Occidentului, Vladimir Putin este un răufăcător de desene animate, care complotează constant să-și distrugă dușmanii de pe tot globul și din Ucraina. Dar cum a ajuns un ofițer KGB de nivel mediu, unul dintre cei mai puternici lideri din istoria Rusiei? Și cât de mult din personajul dur al lui Putin este o performanță calculată?

În carte, Andrew S. Weiss, un fost expert în problemele Rusiei de la Casa Albă, și Brian „Box” Brown, arată cum Putin s-a prezentat cu succes drept un creier politic viclean, mai mare decât spiritul său politic – și cum a jucat restul lumii, în mâinile Kremlinului tratându-l ca pe unul singur. Autorii spulberă toate aceste mituri și dezvăluie omul din spatele fațadei.

„Țarul accidental este o relatare captivantă și uimitoare din punct de vedere vizual al ascensiunii lui Vladimir Putin și a abordării de a nu lua prizonieri pentru a deține puterea pe scena mondială.

Andrew S. Weiss și Brian Brown au făcut ca una dintre cele mai importante povești ale vremurilor noastre să fie mai accesibilă și mai captivantă pentru cititorii din toate mediile. Aș îndemna pe oricine vrea să înțeleagă mai bine forțele care modelează Rusia modernă și care perturbă lumea noastră să deschidă această carte extraordinară”, a spus fostul secretar de stat al SUA, Madeleine K. Albright.

”Țarul accidental spune cu brio povestea traiectoriei lui Vladimir Putin de la „un nimeni” din KGB-ul sovietic la cel mai puternic om din Rusia – și unul dintre cei mai de temut oameni din întreaga lume. Andrew S. Weiss și Brian Brown situează metodele și viziunea asupra lumii lui Putin în secole de istoria Rusiei. Este deranjant, captivant și distractiv”, a declarat Max Boot, istoric.

La rândul său Michael McFaul, fost ambasador al SUA în Rusia și profesor de Științe politice la Universitatea Stanford a lăudat cartea. ”Țarul accidental este o relatare convingătoare a poveștii lui Putin, scrisă de unul dintre cei mai pricepuți analiști ai politicii ruse din Washington. Va face mai mult pentru a educa lumea vorbitoare de limba engleză despre Putin decât zeci de biografii publicate anterior combinate!”

