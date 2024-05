O carte rară cu ilustraţii care l-au ajutat pe Darwin în teoriile sale, scoasă la vânzare cu 2 milioane de lire sterline

John Gould a fost unul dintre cei mai căutaţi taxidermişti din Londra secolului al XIX-lea, fiind însărcinat de regele George al IV-lea să împăieze prima girafă care a ajuns în Anglia. Dar moştenirea de durată a lui Gould sunt păsările.

El a călătorit în întreaga lume, documentând şi catalogând cât mai multe specii de păsări pe care le putea găsi, multe dintre ele nemaiîntâlnite până atunci, ceea ce i-a adus porecla de "omul-pasăre". Săptămâna viitoare, un set complet extrem de rar de folio-uri care conţin toate ilustraţiile va fi prezentat la un târg de carte rară din Londra, cu un preţ de 2 milioane de lire sterline, scrie The Guardian.

Gould a comandat o serie de picturi frumoase după notiţele şi schiţele sale despre păsările pe care le-a descoperit - inclusiv exemplare aduse în Marea Britanie în 1836 de Charles Darwin, în urma expediţiei sale pe HMS Beagle.

Când va avea loc târgul de carte rară

Pom Harrington, preşedinte al Firsts, târgul de carte rară care va avea loc la Saatchi Gallery din Londra în perioada 16-19 mai, a declarat că este aproape nemaiauzit ca un set complet de folio-uri să se găsească într-o singură colecţie.

"Ilustraţiile adesea reproduse ale lui Gould despre păsări se numără printre cele mai frumoase executate vreodată", a spus el. "Deoarece au fost publicate de-a lungul a şase decenii în secolul al XIX-lea, folio-urile sunt rareori găsite împreună şi, ca atare, rareori ajung pe piaţă ca set".

Setul de cărţi cu coperţi uniforme conţine, de asemenea, volume despre mamiferele din Australia, unde Gould, care a murit în 1881 la vârsta de 76 de ani, a călătorit în 1838.

Lucrările lui Gould cu păsări au avut un impact asupra teoriilor lui Darwin privind evoluţia. Biograful lui Gould, Gordon Sauer, a scris în Oxford Dictionary of National Biography că Gould a contribuit la volumul "păsări" al lucrării lui Darwin "Zoology of the Voyage of HMS Beagle". "În ianuarie 1837, Gould a declarat un grup de 12 păsări din Insulele Galapagos, pe care Darwin le crezuse a fi "mierle, urzici, ciorcârlii", ca fiind toate o singură familie de cinteze, cu variaţii de cioc şi mărime", a scris el.

"Aceasta a fost dovada crucială care i-a permis lui Darwin să ajungă la teoria sa despre speciaţia insulară".

Se crede că setul complet de cărţi rare, care va fi scos la licitaţie săptămâna viitoare, a fost adunat de un colecţionar sau librar la sfârşitul anilor 1880 sau 1890, după moartea lui Gould, şi vândut, a spus Harrington, ca un "set trofeu".

