Cartea lui Enoh, una dintre cele mai controversate apariții literare de până acum

Cartea lui Enoh este un volum care intriga si starneste curiozitate si controversa, deopotriva. Respinsa atat de evrei, ca fiind parte a canonului Vechiului Testament, cat si de catolici si protestanti, Cartea lui Enoh a captat interesul cititorilor din intreaga lume, dornici sa desluseasca vorbele lui Enoh, stra-stra-bunicul lui Noe. Prezenta lui Enoh in diverse izvoare confirma originea comuna a religiilor din spatiul mesopotamian.

Cartea lui Enoh se spune ca ar fi inspirata de Dumnezeu, datorita unui verset ce apare mentionat in Biblie si anume: Iuda 1:14 NTR: ”Si despre acestia a profetit Enoh, al saptelea de la Adam, zicand: «Iata, Domnul vine cu zeci de mii de sfinti ai Sai»”. Se presupune ca aceasta carte ar fi fost scrisa in secolul II sau I i.Hr. si descoperita in Etiopia, in 1773, fiind considerata una dintre cele mai vechi marturii mistice existente si cel mai important text al corpusului pseudoepigrafic biblic.

Pomenita in Zohar si in Epistola Sf. Iuda, Cartea lui Enoh a exercitat o puternica influenta asupra ganditorilor evrei si crestini, inclusiv asupra autorilor Noului Testament. Acest volum iti aduce in atentie teme familiare, precum:

introducerea raului in lume de catre ”ingerii cazuti”;

epoca mesianica;

Noul Ierusalim;

Invierea;

Judecata de Apoi etc.

Abundenta de detalii si simbolismul folosit de patriarhul Enoh in descrierea viziunilor sale legate de ingeri si demoni, de cerurile si iadurile din lumea de dincolo sunt egalate doar de Apocalipsta Sf. Ioan.

Iata cateva dintre invatamintele lui Enoh despre cum trebuie sa ne purtam in fata lui Dumnezeu, pe care le vei regasi in aceasta carte care prinde din ce in ce mai mult avant in randul cititorilor:

Si, acum, copiii mei, feriti-va sufletele sa savarsiti nedreptati, caci Domnul le uraste;

Mergeti inaintea fetei Sale plini de iubire si de smerenie. Sa nu-l slujiti decat pe El;

Prosternati-va intotdeauna in fata Dumnezeului Cel adevarat si niciodata in fata unor idoli muti. Aduceti jertfe potrivite in fata Lui si nu uitati niciodata ca Domnul uraste nedreptatea;

Domnul vede totul; cand omul isi scoate gandurile din strafundul inimii sale, el trebuie sa stie ca fiecare gand ii este cunoscut Domnului, Cel care a facut Pamantul tare si a asezat toate creaturile pe acesta;

Daca priviti Cerul, Domnul este acolo; daca va ganditi la adancimea marilor si la tot ceea ce se afla sub Pamant, Domnul este si acolo;

Caci Domnul a creat toate lucrurile. Nu va plecati in fata lucrurilor facute de om care-L lasa pe Dumnezeu in afara totului, caci nicio lucrare nu ramane ascunsa in fata Lui;

Umblati, dragii mei, pe calea suferintei, a umilintei, a blandetii, a cinstei, a provocarii, a supararii, in credinta si in adevar, in increderea unei promisiuni, in boala, in abuzuri, in rani, in tentatie, in goliciune, in lipsuri, dar iubiti-va aproapele, asteptand sa parasiti aceasta viata de necazuri pentru a mosteni vesnicia;

Binecuvantati fie cei ce vor scapa de marea judecata, caci ei vor straluci de sapte ori mai tare ca Soarele si pentru ca in aceasta lume a saptea parte este ascunsa in toate, in lumina, in intuneric, in hrana, in bucurie si in suparare, in Rai si in cazne, in foc, in bruma si in multe alte lucruri. Si El a asternut totul in scris pentru ca voi sa puteti citi si intelege.

