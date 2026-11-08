”Record mondial istoric în România.” ”Pădurea Prieteniei” intră în Cartea Recordurilor FOTO

Peste 3.200 de voluntari au plantat simultan 2.512 puieți în satul Cărbunari, din comuna prahoveană Poienarii Burchii, „Pădurea Prieteniei” intrând astfel în Cartea Recordurilor. Anunțul a fost făcut de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, pe Facebook, la eveniment fiind prezentă și Natalia Intotero, ministrul de resort. „Dincolo de stabilirea unui nou record mondial, cea mai importantă reușită de astăzi este pădurea care va crește aici, pentru generațiile viitoare”, a declarat Intotero.

O performanță mondială sâmbătă, în județul Prahova, sat Cărbunari din comuna Poienarii Burchii, care a devenit epicentrul solidarității verzi, după ce peste 3.200 de voluntari inimoși s-au mobilizat pentru a planta ”Pădurea Prieteniei” și au reușit să doboare recordul mondial de plantare simultană a arborilor, deținut anterior de India, cu 2.055 de participanți, a anunțat Ministerul Mediului.

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"Dincolo de stabilirea unui nou record mondial, cea mai importantă reușită de astăzi este pădurea care va crește aici, pentru generațiile viitoare. Felicit Asociația Act for Tomorrow, pe toți colegii și voluntarii implicați în acest exemplu de dedicare și responsabilitate față de natură, ce demonstrează că prin efort comun putem contribui la un mediu mai curat și mai sănătos", a declarat ministrul Natalia Intotero.

FOTO Facebook/Ministerul Mediului

Potrivit reprezentanților ministerului, evenimentul "a demonstrat forța extraordinară a comunității" și a reunit autorități, specialiști și oameni de toate vârstele "uniți de aceeași misiune: un viitor mai curat pentru copiii noștri".

Alături de voluntari, la această acțiune au participat, printre alții, consilierul de stat la Cancelaria Prim-Ministrului Avram Alexandru, miniștrii Radu Oprea și Alexandru-Mihai Ghigiu și șeful Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Daniel Nanu, precum și conducerile ANM, AFM, Romsilva și Gărzii Forestiere Naționale.

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Echipe din mai multe instituții coordonate de Ministerul Mediului "s-au aliniat la start pentru a dovedi încă o dată că faptele bune pentru natură nu cunosc limite".

FOTO Facebook/Ministerul Mediului

La acțiune au participat și peste 60 de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova și voluntari SMURD.

"Participarea noastră demonstrează că misiunea salvatorilor nu se limitează doar la intervențiile pentru protejarea vieții și bunurilor, ci presupune și implicare activă în proiecte dedicate comunității și protejării mediului înconjurător. Avem convingerea că fiecare copac plantat reprezintă o investiție în sănătatea mediului, iar fiecare gest de implicare contează. Prin astfel de acțiuni, ne reafirmăm responsabilitatea față de comunitate și față de mediul în care trăim", a transmis ISU Prahova.

Reprezentanții ISU Prahova au mulțumit organizatorilor pentru oportunitatea pe care le-au oferit-o, de a face parte dintr-un demers cu impact asupra naturii și viitorului oamenilor.

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