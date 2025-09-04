Guvernul taie gratuitatea pentru 1,5 milioane de români pentru a face o economie de 21 de milioane de euro. Decizie controversată

Autor: Mihai Diac
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 16:45
1953 citiri
Guvernul taie gratuitatea pentru 1,5 milioane de români pentru a face o economie de 21 de milioane de euro. Decizie controversată
Carte electronică de identitate - FOTO mai.ro

Guvernul Bolojan a decis să reducă de la 5 milioane la 3,5 milioane de cetățeni numărul de beneficiari care vor primi gratuit cartea electronică de identitate.

Prin această reducere a numărului de beneficiari cu 1,5 milioane de persoane, administrația ar urma să facă o economie de 21 milioane euro din fondurile care erau inițial alocate noilor documente, informează Profit.ro la data de 4 septembrie 2025.

Până la data de 30 iunie 2026, care este data - limită de implementare a PNRR, Guvernul României urma să elibereze în mod gratuit 5 milioane de cărți electronice de identitate, cu o valoare eligibilă din PNRR de 70 de milioane de euro. Alte 80 de milioane de euro urmau a fi cheltuite pentru dezvoltarea serviciilor publice online pentru eliberarea noilor documente.

Guvernul Bolojan a decis însă ca Ministerul Afacerilor Interne (MAI), în scopul securizării investiției și utilizării efective a fondurilor alocate prin PNRR, să diminueze de la 5 milioane cetățeni la 3,5 milioane de cetățeni numărul de beneficiari pentru care se eliberează gratuit cartea electronică de identitate, cu reducerea corespunzătoare a alocării bugetare, adică prin reducerea cu 21 de milioane de euro. Astfel, bugetul total al proiectului scade de la 150 de milioane la 129 de milioane de euro.

