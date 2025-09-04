Guvernul taie gratuitatea pentru 1,5 milioane de români pentru a face o economie de 21 de milioane de euro. Decizie controversată

Guvernul Bolojan a decis să reducă de la 5 milioane la 3,5 milioane de cetățeni numărul de beneficiari care vor primi gratuit cartea electronică de identitate.
Prin această reducere a numărului de beneficiari cu 1,5 milioane de persoane, administrația ar urma să facă o economie de 21 milioane euro din fondurile care erau inițial alocate noilor documente, informează Profit.ro la data de 4 septembrie 2025.
Până la data de 30 iunie 2026, care este data - limită de implementare a PNRR, Guvernul României urma să elibereze în mod gratuit 5 milioane de cărți electronice de identitate, cu o valoare eligibilă din PNRR de 70 de milioane de euro. Alte 80 de milioane de euro urmau a fi cheltuite pentru dezvoltarea serviciilor publice online pentru eliberarea noilor documente.
Guvernul Bolojan a decis însă ca Ministerul Afacerilor Interne (MAI), în scopul securizării investiției și utilizării efective a fondurilor alocate prin PNRR, să diminueze de la 5 milioane cetățeni la 3,5 milioane de cetățeni numărul de beneficiari pentru care se eliberează gratuit cartea electronică de identitate, cu reducerea corespunzătoare a alocării bugetare, adică prin reducerea cu 21 de milioane de euro. Astfel, bugetul total al proiectului scade de la 150 de milioane la 129 de milioane de euro.
Dar de unde au... Vezi tot