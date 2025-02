Piața de carte din România a ajuns la 120 de milioane de euro în 2024! Florin Enceanu, Bookzone: „Am ajuns în casele a peste 1,5 milioane de oameni și am livrat peste 4 milioane de cărți!”

Editura Bookzone a organizat, pentru al doilea an consecutiv, cel mai important eveniment dedicat cărții: Gala Premiilor Literare. Cele mai apreciate titluri ale anului 2024 au fost premiate în prezența a peste 4.000 de oameni. Este pentru prima dată în România când o editură reușește să adune un număr atât de mare de pasionați de lectură la un eveniment de acest gen, organizat la Sala Palatului din București.

„Gala Literară din acest an a fost un adevărat fenomen. Sala Palatului a fost plină de oameni pasionați de lectură, oameni care, împărtășind aceleași valori, au creat, alături de invitați, momente de o emoție greu de descris în cuvinte și dificil de explicat. Când am citit mesajele participanților, am fost copleșit. Să aflu că această gală este comparată, din punct de vedere al organizării, cu evenimente internaționale de marcă și că este considerată de departe cel mai frumos eveniment literar trăit, m-a umplut de mândrie”, a declarat Florin Enceanu, Directorul Bookzone, despre ediția din acest an.

4.000 de oameni prezenți la evenimentul cultural al anului

Gala Premiilor Literare a adus în prim-plan autori apreciați și momente artistice spectaculoase, demonstrând că literatura poate atrage mase mari de oameni și poate oferi o alternativă viabilă la marile evenimente. Joi seară, Sala Palatului s-a dovedit neîncăpătoare pentru cei 4.000 de spectatori prezenți la evenimentul sold-out.

Impactul evenimentului este cu atât mai surprinzător, având în vedere datele Eurostat, care arătau că, în 2022, România se afla pe ultimul loc în ceea ce privește consumul de carte. Doar 29,5% dintre români citeau cel puțin o carte pe parcursul anului. Preocuparea majoră a Bookzone a fost și este să crească interesul pentru lectură în România, să promoveze autorii și cărțile și să determine o creștere constantă a numărului de cititori.

Florin Enceanu: „Îi invit pe toți actorii importanți să devină ambasadori literari. Doar astfel putem construi societatea pe care ne-o dorim cu toții!”

„La Gala Literară de anul trecut, ne-am angajat alături de public să creștem numărul cititorilor din România cu cel puțin un punct procentual. Și iată că am reușit: piața de carte din România a crescut de la 100 de milioane de euro în 2023 la 120 de milioane de euro în 2024. Acest succes nu este doar al nostru, ci este meritul librăriilor online și offline, al agenților literari, al presei, al editurilor din România, al autorilor extraordinari care au fost publicați și, foarte important, al cititorilor. Pentru a ne onora angajamentul, Bookzone a crescut bugetul de promovare de la 3 milioane de euro la 4 milioane de euro în 2024, ajungând în casele a peste 1,5 milioane de oameni și livrând în total peste 4 milioane de cărți.”

Pentru ca dragostea față de carte să ajungă la și mai mulți români, Florin Enceanu spune că trebuie să vorbim mai mult despre această industrie, iar fiecare dintre noi să devină ambasadori ai cărților: „Îi invit pe toți actorii importanți – de la presă și autori, dar mai ales cititorii – să devină ambasadori literari, astfel încât, în următoarele zile, în România să se vorbească despre carte mai mult decât despre orice altceva. Doar astfel putem construi societatea pe care ne-o dorim cu toții. În cadrul acestui eveniment, am celebrat nu doar cartea, ci mai ales oamenii care îi dau sens.”

