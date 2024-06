Omagiu adus marilor actori Victor Rebengiuc şi Mariana Mihuţ. ”Este una dintre cele mai frumoase cărți”

Albumul foto "Regele nu moare", realizat de fotograful oficial al Teatrului Naţional din Bucureşti, Florin Ghioca, şi dedicat cuplului de actori Victor Rebengiuc şi Mariana Mihuţ, a fost lansat, duminică, la Bookfest, directoarea Editurii Vremea, Silvia Colfescu, apreciind că lucrarea este "una dintre cele mai frumoase cărţi apărute în ultima vreme" la editura pe care o conduce.

"Este una dintre cele mai frumoase cărţi apărute în ultima vreme la Vremea - şi este vremea acestei cărţi - cartea 'Regele nu moare', album de fotografii semnat de Florin Ghioca, primul album dedicat unui spectacol care s-a tipărit vreodată în România, primul album de fotografii publicat de Florin Ghioca şi primul album dedicat domnului Rebengiuc în formă de album şi doamnei Mihuţ. Suntem încântaţi să dăm această carte frumoasă membrilor comunităţii cărţii, care vizitează şi cumpără, în fiecare an, de la târgurile de carte. Pentru că, de fapt, pentru dumneavoastră, iubitorii cărţii, mai trăim noi editorii, autorii, fotografii şi chiar şi toată comunitatea artelor. Toată comunitatea artelor se reazemă pe iubirea de artă, de cultură a unei mici comunităţi de oameni intelectuali, inteligenţi şi dedicaţi culturii", a spus Silvia Colfescu.

Actriţa Ana Ciontea s-a declarat "foarte fericită" pentru faptul că, după spectacolul de teatru, o artă efemeră, rămâne "mărturia de emoţie", regăsită în fiecare fotografie.

"Sunt foarte fericită că această carte există, pentru că, în secunda în care dumneavoastră aplaudaţi şi plecaţi acasă, ca spectatori la un spectacol, noi intrăm într-o umbră, în umbra vieţii noastre. Şi imaginile de aici, din această frumoasă carte, sunt o mărturie că, în fiecare fotografie, nu este doar o fotografie, ci şi multă emoţie. O lăsăm acolo, aşa cum o lăsăm pe scenă, cum o lăsăm în teatru şi plecăm să ne regăsim vieţile noastre, acelea care seamănă, evident, cu ale dumneavoastră. De aceea aş vrea să vă invit, când răsfoiţi albumul, să vă gândiţi la cantitatea imensă de emoţie care se duce în sală şi de inefabil şi de sublim a acestui spectacol şi a acestor mari actori - vorbesc de domnul Victor Rebengiuc şi de doamna Mariana Mihuţ. (...) Acest album mă consolează că rămâne cu toată frumuseţea spectacolului şi a momentului pe care îl trăim noi, la Teatrul Naţional, pe Scena Mare şi nu numai şi în repetiţii şi când ne întâlnim", a transmis actriţa.

Actriţa Florentina Ţilea a elogiat munca fotografului TNB, Florin Ghioca, datorită căruia spectacolul "nu moare" cu fiecare reprezentaţie sau repetiţie, ci, dimpotrivă, păstrează ceea ce leagă colectivul de artişti, "îmbrăţişările" dintre artişti, "niciodată regizate" şi cele transmise publicului.

Florin Ghioca a anunţat că albumul, un proiect început cu şapte ani, în care s-au adunat "foarte multe imagini frumoase", va fi lansat, pe 10 septembrie, la Chişinău, în Republica Moldova.

"Sunt foarte multe îmbrăţişări şi foarte multă iubire în acest album. Este, de fapt, şi iubirea pe care am depus-o. Tot sufletul meu a fost în aceste pagini. Sunt 208 pagini de iubire de teatru, de iubire faţă de actori şi de pasiune pentru ceea ce am urmărit să fac dintotdeauna, dar am reuşit doar în ultimii 10 ani la Teatrul Naţional din Bucureşti. (...) Acest album îi păstrează în memoria noastră pe aceşti minunaţi actori cărora aş vrea să le mulţumesc foarte mult şi să-i asigur că voi fi cu ochii, în continuare, pe ei. Aseară a fost o altă reprezentaţie şi am făcut alte fotografii, care e posibil să fie incluse într-o ediţie viitoare", a mărturisit fotograful.

Lansat pe 10 mai, de Ziua Regalităţii, în foaierul Sălii "Ion Caramitru" a TNB, albumul "Regele nu moare", produs de Editura Vremea, conţine peste 300 de fotografii cu imagini surprinse atât pe scenă, în timpul spectacolului ("Regele moare", de Eugene Ionesco, în regia Andreei şi a lui Andrei Grosu n.r.), cât şi în culise, la repetiţii, în turnee sau cu prilejul unor aniversări. Este tipărit în condiţii de lux şi include, de asemenea, fragmente din cronici scrise de bloggeri şi critici de teatru, precum şi mai multe QR coduri care oferă acces la materiale video din culisele spectacolului.