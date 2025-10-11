Puține alimente sunt la fel de calde și reconfortante precum un preparat făcut cu cartofi dulci moi și pufoși — mai ales în lunile de toamnă și iarnă, când acest tubercul este în sezon. Cartofii dulci sunt bogați în nutrienți precum potasiu și vitaminele A și C și conțin multă fibră, fiind ideali pentru sănătatea digestivă și pentru senzația de sațietate.

Bucătari precum Andrew Zimmern, vedetă Travel Channel și Food Network, adoră să gătească cu cartofi dulci și spun că sunt suficient de simpli încât oricine să-i poată prepara acasă.

„Cartofii dulci sunt incredibil de sănătoși”, a declarat Zimmern pentru EatingWell. „Sunt în general ieftini și extrem de versatili. Cred că bucătarii amatori care îi ignoră pierd unul dintre marile daruri ale naturii.”

Dar care e cea mai bună metodă de a găti cartofii dulci acasă? EatingWell.com a întrebat cinci bucătari și toți au fost de acord.

Metoda preferată a bucătarilor

Rocco Carulli, bucătar-șef și co-proprietar al R House din Miami, Florida, spune că coacerea este metoda lui preferată pentru a găti cartofii dulci. „Coacerea intensifică aromele fără să dilueze gustul cartofului”, explică el. „Fierberea sau aburirea poate diminua dulceața și poate face textura monotonă, dar coacerea aduce complexitate și oferă un contrast de textură greu de egalat.”

Ads

„Când coci un cartof dulce”, adaugă Carulli, „zaharurile naturale se caramelizează, oferindu-ți dulceața pământoasă profundă și marginile crocante pe care alte metode nu le pot reproduce.”

„De obicei, un cartof dulce mediu necesită 70–80 de minute la 175°C pentru a deveni moale, eu îi coc 90–120 de minute, până când lichidul caramelizat care iese din ei începe să se ardă”, spune el. „Așa știu că umezeala din interior s-a evaporat și, cel mai important, că aroma de caramel ars s-a transferat în pulpa cartofului.”

„Indiferent dacă îi feliezi, îi tai cuburi sau îi transformi în cartofi pai sau în bucăți wedge, caramelizarea oferită de căldura uscată a cuptorului în timpul coacerii produce arome mai intense și mai bogate decât orice altă metodă”, adaugă Natalie Marble, bucătar, food blogger și instructor culinar. „Are și avantajul că nu elimină vitaminele solubile în apă.”

Metoda lui Marble pentru coacerea cartofilor dulci acasă este simplă: „Îi coc întotdeauna pe o tavă, cu suficient ulei de măsline sau avocado cât să fie acoperiți, sare kosher și piper ca bază, în cuptor la 200°C”, explică ea. „În funcție de modul în care îi vei folosi, poți adăuga condimente suplimentare, cum ar fi chimion, usturoi sau paprika afumată sau poți accentua dulceața cu scorțișoară sau sirop de arțar.”

Ads

Marble spune că poți coace cartofii dulci doar cu sare și piper, apoi „să adaugi un strat suplimentar de aromă după ce sunt copți, cum ar fi unt aromat cu ierburi și citrice, puțin chili crisp sau salsa verde.”

Erin Fletter, bucătar și autoare de cărți de bucate recomandă să reții că „un cartof dulce întreg copt poate fi mâncat exact ca un cartof copt simplu, cu puțin unt și sare, sau poate fi transformat într-un piure delicios și cremos.” Fletter adaugă că resturile de cartofi dulci copți pot fi folosite a doua zi în wrap-uri sau salate.

Tipuri de cartofi dulci

„Cartofii dulci vin în foarte multe varietăți distincte”, spune Zimmern, adăugând că există câteva varietăți pe care bucătarii amatori le găsesc cel mai frecvent în magazine. „Fiecare are propria personalitate în bucătărie. Există cei cu pulpă portocalie — imaginea standard a cartofului dulce pentru majoritatea — care sunt dulci și bogați în beta-caroten. Sunt ideali pentru plăcinte, piureuri sau wedge-uri coapte, unde zaharurile naturale se caramelizează într-o aromă profundă, aproape de desert. De aceea îmi place să-i coc mai mult decât trebuie.”

Ads

„Cartofii dulci albi sunt mai uscați, mai puțin dulci și se apropie ca textură de cartofii obișnuiți”, adaugă el. „Sunt excelenți în preparate sărate, cum ar fi gratinuri, sau în orice fel de mâncare unde vrei structură, nu moliciune dulce. Cartofii dulci mov, precum cei Okinawa sau Stokes, aduc mult dramatism prin culoare, dar și subtilitate prin aroma pământoasă și textura fermă. Strălucesc în preparate precum gnocchi, chipsuri sau piureuri spectaculoase și colorate.”

Întrebat dacă există o varietate „cea mai bună” pentru gătit, Zimmern răspunde: „Nu chiar. Există peste 400 de varietăți de cartofi dulci, în nuanțe de crem, auriu, roșu și chiar unele aproape negre. Deoarece s-au adaptat la soluri și altitudini diferite, un tip de cartof dulce crescut în două părți diferite ale lumii va avea gust, textură și structură diferite. Lecția e că nicio varietate nu e cea mai bună, dar merită să experimentezi și să încerci rețetele tale preferate cu cât mai multe varietăți găsești în piață.”

Modalități populare de preparare a cartofilor dulci

Ads

Există și alte metode delicioase de a găti cartofii dulci, în afară de coacere. Marissa Stevens, dezvoltatoare de rețete și food blogger, spune că sunt excelenți pentru coacere sau aburire, apoi pasați și adăugați în supe — mai ales în supa de dovleac. „Sunt ingredientul secret care face textura catifelată.”

„Cartofii dulci sunt excelenți și pentru pâini rapide — îi coc întregi și scot pulpa”, adaugă ea.

Carulli spune că e și ușor să îi faci la grătar, tăiați în felii, unși cu ulei și fripți până devin moi și ușor arși. El adoră să servească piure de cartofi dulci alături de usturoi copt și unt încorporat.

„Cartofii dulci pai sau chipsuri sunt și ei un deliciu vinovat”, adaugă Carulli. „Sunt crocanți, sărați și o reinterpretare plăcută a clasicului. Dar acasă, dacă încerci o singură metodă, coace-i. E cel mai simplu mod de a lăsa cartoful dulce să strălucească.”

Concluzie

Deși există multe varietăți și culori de cartofi dulci, dacă ești începător, cei portocalii standard din magazin sunt un punct de plecare excelent. Bucătarii sunt de acord: cea mai bună metodă de a găti cartofii dulci este coacerea, fie feliați sau tăiați cuburi, stropiți cu ulei și condimente, fie întregi, ca un cartof copt, serviți cu unt și alte toppinguri.

Ads