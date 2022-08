Metodă revoluționară de cultivare a cartofilor: "Am mai adăugat iarbă de la tuns, o singură dată. Rezultatul este uimitor"

O româncă pasionată de grădinărit și de cultivarea legumelor a divulgat o metodă inedită de cultivare a cartofilor.

Aceasta a precizat că aceasta nu necesită săpare, într-o postare pe Facebook.

"Revin cu un rezultat uimitor, referitor la o metodă din domeniul permaculturii: cultivarea cartofilor în iarbă, fără a săpa.

Prin mai am vrut să arunc ultimii cartofi din pivniță, zbârciți, cât o nucă, dar m-am răzgândit. I-am așezat în iarbă și i-am acoperit cu un strat gros de fân. Am mai adăugat iarbă de la tuns, o singură dată.

Aproape că am uitat de stratul din iarbă. După ce am strâns ieri cartofii din grădina de zarzavat am zis, hai să vedem ce fac perma-cartofii! Frunzele încă verzi, fără gândaci, fără mană. Și iată ce-am găsit sub fânul putrezit", a scris femeia pe grupul Mutat la țară- viața fără ceas.

"Nu i-am udat, deși a fost o vară secetoasă dar nici iarbă din jur nu a fost tunsă prea des. Nu am folosit niciun fertilizator. Am fost foarte surprinsă de rezultat: cartofi foarte mari și în cantități mari, curați", a adăugat autoarea postării, într-un comentariu.

"Noi plantăm roșii în fân/iarbă"

Postarea a fost apreciată de membrii grupului.

"De câțiva ani de zile, noi plantăm roșii în fân/ iarbă, dau rezultate foarte bune. Nu le săpăm deloc, ele sunt plantate în iarnă/ fân un pic uscat, să fie un strat puțin mai gros, roșiile își formează repede rădăcina, doar le udăm periodic când e seceta mare, fânul /iarba rețin umezeala și le ajută."

"Ce mi se pare mie imprestionant este cã acei cartofi nu par a fi foarte murdari. Probabil cã din cauza lipsei solului. Treaba cu acoperitul lor cu iarbå mi se pare bunã pentru pãstrarea umezelii."

"Preiau tehnica, pare bună rău!"

"Mulți încep să cultive pe principii de permacultura, fără substanțe chimice."

"Nu este chiar o noutate, dar nu toți oamenii știu asta. Unii folosesc paie cu deșeuri de la păsări pe post de fertilizant. În opinia mea, este una din cele mai bune metode pentru cultivarea cartofilor."

"Nici eu nu i-am săpat deloc, udat 1-2 ori pe săptămână, buruienile și iarba ce creșteau printre rânduri tăiam cu motocoasa și o lăsăm acolo. Cel mai mic cartof are dimensiunea unui ou de găina. Nu mai zic că se scot cel mai ușor, nu e nevoie de sapă."

